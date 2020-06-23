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大叔愛上蘿莉！婚後慘被「嬌妻聯手小王」瘋狂殺害　超精密犯罪曝

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▲▼女子夥同情夫謀殺親夫偽造自殺警方20小時偵破。（圖／南方+）

▲小彤指認犯案過程。（圖／南方+）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東揭陽市25歲的人妻小彤（化名）與情夫阿軍（化名）聯手，一步一步將丈夫熊男殺害，留下2個未成年子女亡！她被抓後泣不成聲，並揭露這起謀殺親夫案的背後動機。

未成年同居生子

小彤從小在養父母家長大，責備打罵都是家常便飯，這樣的家庭環境中讓她逐漸養成自私暴躁的性格，且無心向學到工廠打工。在附近工作的熊男見小彤調皮活潑，便常常逗她玩，還送她各種小零食。熊男的關心使小彤感到溫暖，兩人來往日益頻繁，隨後在小彤14歲那年同居，還生下一個男孩，2011年又產下一女。

平靜生活之餘，小彤總感覺情感上有些空虛，她覺得與丈夫年齡相差太大，當年是被欺騙才與其同居生子，且兩人因為經濟問題一直有矛盾，「我的丈夫喜歡喝酒，酒後喜歡打罵人。特別是近2年，我發現他經常私下匯錢回老家，匯錢前沒有和我商量，事後也沒有跟我說一聲，他不尊重我，所以我更加生氣了！另一方面，我情不自禁喜歡上同廠工人阿軍了。」

因為長期對丈夫心存芥蒂，小彤逐漸產生殺夫的念頭，今年4月開始殺夫之念愈演愈烈，多次通過微信、電話尋求阿軍幫忙。剛開始阿軍並不讚同，提出兩人可以私奔，但小彤認為這樣得不到孩子的撫養權，堅持要殺熊男，出於想跟小彤長期生活的目的，阿軍最終答應了這個荒唐的請求。

假意勸酒淩晨作案

小彤和阿軍計劃在5月1日友人的滿月酒後下手。當天酒飽飯足後，熊男載著妻子回到家中，小彤隨後拿出半瓶藥酒，稱是補酒喝了對身體好，熊男不疑有他將半瓶酒喝下。晚上11點多兩人準備休息，小彤又想到，殺害熊男時可能會遭到反抗，便假裝開玩笑的說，「你喝了這麼多酒，怕睡覺時候打到我，要用繩索將手綁住」，熊男聽後同意了。

隨後小彤假裝去晾衣服，把大門打開，方便阿軍溜進來，之後假裝要幫丈夫蓋被子將其頭部蒙住，隨後與阿軍一起狂按。期間，熊男不停反抗，掙扎中咬破了小彤的右手，然而10多分鍾後漸漸停止反抗，沒有了呼吸。

確認熊男死亡後，這對奪命鴛鴦打掃整理了現場，期間小彤發現自己的右手掌流血，並且滴了幾滴在熊男的手臂上，她便拿一塊濕毛巾擦乾淨，隨後把作案用的繩索、濕毛巾、被子等打包好，拿了2罐瓦斯放在床邊並打開，偽造成丈夫自殺。

兩人逃離現場後，把作案工具丟到小樹林中，小彤還用微信轉了500元（人民幣）給熊男，說「拿你的錢去，從今以後我跟你沒關係」，製造夫妻吵架的假象。

▲▼女子夥同情夫謀殺親夫偽造自殺警方20小時偵破。（圖／南方+）

▲阿軍指認犯案工具。（圖／南方+）

被抓後泣不成聲

民警接報後迅速趕赴現場，死者熊男倒在自家床上，已無生命體征，經過調查發現此案疑點重重，包括現場沒有瓦斯瀰漫的跡象、屍斑呈紫紅色，沒有中毒死亡後特有的屍斑呈鮮紅色、死者指甲上遺留極少血跡，像被擦拭過，而屍體無明顯出血部位等。

拿到法醫「窒息死亡」等初步鑒定後，警方逮捕了小彤，她也如實交代犯案過程，阿軍也被抓獲。 落網後，小彤泣不成聲，「我非常後悔，當時是一時衝動，沒有考慮後果，現在想得到丈夫家人的諒解。我現在還想著2個未成年孩子，他們需要我去撫養。」

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