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「愛我就把她殺了」！20歲男拿刀狂捅前女友　狠勒喉嚨到斷氣

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記者吳孟臻／綜合報導

俄羅斯20歲男子彼卓夫（Aleksey Petrov）為了向現任女友證明他的愛，假意邀請前女友波斯佩洛娃（Anastasia Pospelova）參加烤肉派對，殘忍地拿著刀朝對方脖子狂刺，確認斷氣後將屍體藏在樹林內，謊稱前女友失蹤，企圖逃避罪行。

根據《鏡報》報導，彼卓夫和20歲女友卡波娃（Yekaterina Karpova）14日邀請波斯佩洛娃一起烤肉。得到同意後，三人在森林裡堆起營火，喝酒狂歡。

趁著波斯佩洛娃沒注意，彼卓夫從口袋拿出刀子，朝著脖子狂刺。波斯佩洛娃掙扎反抗，傷口流著鮮血逃跑，並打電話向朋友求救，然後躲在森林裡等待救援。

不幸的是，彼卓夫找到了她，繼續朝著她攻擊，先用刀子刺向胸口，等波斯佩洛娃倒地後，勒住她的喉嚨，直到斷氣身亡。

彼卓夫和卡波娃將屍體藏進森林深處，假裝什麼事都沒發生回到小鎮，告訴大家波斯佩洛娃失蹤了，甚至加入尋人行列，避免被懷疑。直到尋獲波斯佩洛娃的屍體，兩人才在警方的審訊中坦承犯罪。

據了解，卡波娃有個2歲的兒子，一直很在意前女友的存在，所以要求男友殺了波斯佩洛娃，以證明對她的愛，不再為前女友吵架。

如果判刑確定，兩人將面臨最高15年的有期徒刑。根據俄羅斯媒體報導，那通求救電話，被朋友當作是「喝醉後的惡作劇電話」，錯過了救波斯佩洛娃一命的機會。

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