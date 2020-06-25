李來希：國民黨一無所有還搞內鬥　不投河「吃粽子去！」





▲李來希。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希過去砲轟小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭，遭到國民黨停權2年。適逢端午節，李來希25日於臉書上提及國民黨將江山拱手讓人，一無所有卻還在算計，「我們不是屈原，我們不投河，我們吃粽子去，總可以吧！」

李來希25日在臉書回憶去年的今日，他在大法官會議上對年改釋憲進行陳述，然而卻功敗垂成，只好冀望於2020年的選舉，「可恨的是國民黨高層師心自用，汲汲營營於私利，大好江山就這樣拱手讓人。」

李來希提到，國民黨可恨又復可悲，「連好不容易取得的南方政權也丟了，幾乎已經是一無所有了，還在算計、扯自己人的後腿！」外戰無力，內鬥總是在行，「今天也是端午節，我們不是屈原，我們不投河，我們吃粽子去，總可以吧！」

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