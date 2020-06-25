國道狂塞！林佳龍籲要「趨吉避凶」　徐巧芯酸爆、網友怒轟：出門擲筊嗎？

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

端午連假首日民眾開心出遊，但國道一早就出現大量車潮，而交通部長林佳龍25日上午視察高公局時表示，「在尖峰時間、特定路段自己去塞，要做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」，然而此番話引來民眾砲轟，北市議員徐巧芯也在臉書反諷林佳龍。

疫情趨緩後，各大旅遊景點解禁，正好碰上端午連假，國道一早就出現大量車潮，國5也「紫爆」時速低於20公里。通往宜蘭的國5車流從24日上午10時開始壅塞，有史以來連續32小時時速不到40公里，破了最高紀錄，

林佳龍視察高公局北控中心表示，高公局運用所有疏導措施，包括高乘載管控、匝道儀控、夜間免收費、開放路肩等，用路人也應善加利用1968、幸福公路等資訊平台，「不要在尖峰時間特定路段自己要去塞，做一個聰明的用路人，能趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路，就能比較順利快速到達目的地。」

但是塞車狀況引來民眾不滿，徐巧芯就在臉書發文酸林佳龍，「部長對不起，我不是一個聰明的用路人，還不懂得趨吉避凶」。

不少民眾也留言抱怨，「連假出門不是正常嗎？看看國5，是要大家不要走的意思嗎？」、「阿不就出門博杯嗎？」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「幹話王出現」、「偉大的部長，那以後什麼時候是特定時間？會塞車，麻煩你告訴我們，才不會去塞車。」

▲交通部長林佳龍。（資料照／記者賴文萱攝）