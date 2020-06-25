挑戰頑皮世界端午節傳統　市長黃偉哲「立鴕鳥蛋」成功！

▲台南市學甲區「頑皮世界」動物園，端午節正中午舉辦立鴕鳥蛋比賽，市長黃偉哲親自參與，和遊客們PK比賽，最後立鴕鳥蛋挑戰成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣最大動物園台南市學甲區「頑皮世界」動物園，25日端午節正中午舉辦立鴕鳥蛋比賽，台南市長黃偉哲親自參與，和遊客們PK比賽，過程笑料百出，最後黃偉哲立鴕鳥蛋挑戰成功。

副總經理翁金助表示，頑皮世界飼養了上百隻鴕鳥，鴕鳥蛋產量驚人，若是有無法孵育的蛋，工作人員都會把它們保留下來，就是為了每年端午節的立蛋活動。

25日上午11時開始報名，不到10時就有遊客排隊，要爭取名額有限的參賽機會。因為連假4天，每天的優勝者都可以獲得和園內明星長頸鹿「皮皮」和「妮妮」近距離互動的機會。

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台南市長黃偉哲親自挑戰，成為最被關注的選手，因為他說為了這一天，已經在家拿雞蛋練習很久。只是，鴕鳥蛋和雞蛋的手感截然不同，黃偉哲先在桌上挑選了較順手的鴕鳥蛋，並簽上名做標記。

比賽一開始黃偉哲市長還一派輕鬆，接著漸漸蹲低身體緊靠桌面，努力穩定雙手要把鴕鳥蛋立起來，沒想到只要放開的瞬間，鴕鳥蛋也隨之歪倒，直呼「這個鴕鳥蛋很難立耶！你看這個蛋這麼大顆！」。

眼看其他參賽者紛紛完成立蛋，滿頭大汗的黃偉哲市長壓力更大，開始使用各種搞怪立蛋法，還把蛋放在頭頂耍寶放鬆心情，讓遊客們看得笑聲連連。最後，黃偉哲市長，終於在遊客大家的一片加油與歡呼聲中，秉氣凝神將自己簽了名的鴕鳥蛋立了起來，挑戰立蛋成功！

頑皮世界特別致送了一顆鴕鳥蛋給黃偉哲，希望他回去家繼續練習，相約明年再來參加，一試成功。

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