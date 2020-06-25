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力抗陳其邁！　李眉蓁「拒當炮灰」：國民黨改革起步

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▲▼高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選戰況成形，吳益政、陳其邁、李眉蓁（由左至右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選8月15日投票，民進黨由前行政院副院長陳其邁出戰，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁，民眾黨則是在徵召市議員吳益政，形成「藍綠白」三腳督的戰況。針對外界嘲諷出來選是當「炮灰」，李眉蓁25日回應，國民黨主席江啟臣提名她是破釜沉舟，這也是國民黨決心改革的起步。

​高雄市長補選如火如荼，李眉蓁在接受徵召後立刻為選戰做準備，首戰抵達高雄市果菜市場，隨行國民黨的新生代議員有蔡金晏、黃香菽、李亞築、鍾易仲同行，展現高雄市國民黨議員的團結向心力。

​面對許多媒體提問，是不是國民黨推出的「砲灰」？李眉蓁回應，國民黨有一定徵召程序，江啟臣提名她是破釜沉舟，這也是國民黨決心改革的起步。

談到高雄市前市長韓國瑜，李眉蓁說，她心疼過去一年多來韓國瑜被抹黑成這樣，她很尊敬韓國瑜，但想讓韓國瑜先休息，不要再出來被抹黑，好好沉靜一下。

李眉蓁父親、​高雄市果菜市場總經理李榮宗受訪表示，現在的身分是果菜公司的總經理，不會因為是自己女兒才提供協助，陳其邁、吳益政都會歡迎拜訪。

▼國民黨高雄市議員李眉蓁（右）。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲▼國民黨高雄市議員李眉蓁（右）。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

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