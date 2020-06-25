番茄作物遭外來種蟲害　雲林縣政府呼籲農民留意「番茄潛旋蛾」

▲番茄潛旋蛾 (Tuta absoluta) 為小型蛾類，主要危害番茄，也會取食茄子、甜椒、辣椒、馬鈴薯等茄科作物。（圖／雲林縣政府提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

近期在南投埔里與仁愛地區設施栽培番茄、茄子作物發現外來種番茄潛旋蛾危害，由於國外回報該蟲對蕃茄危害嚴重，雲林縣政府請農友留意害蟲危害狀，如有疑似害蟲，請立即施藥防治並通報雲林縣動植物防疫所。

番茄潛旋蛾 (Tuta absoluta) 為小型蛾類，主要危害番茄，也會取食茄子、甜椒、辣椒、馬鈴薯等茄科作物。幼蟲鑽入葉片、莖部、果實等部位取食，取食葉片時，不破壞葉表皮而留下薄膜，產生大面積窗格狀食痕之特徵危害狀，除造成植株發育不良，還會影響果品價值。

▲行政院農委會動植物防疫檢疫局已於6月20日公告番茄潛旋蛾緊急防治藥劑。（圖／截自行政院農委會動植物防疫檢疫局網站）

行政院農委會動植物防疫檢疫局已於6月20日公告番茄潛旋蛾緊急防治藥劑，包括第滅寧、亞滅陪、賜諾殺、阿巴汀、克凡派等等8種有效成分，共19種農藥產品，農友除了使用藥劑防治外，可同時懸掛黃色黏紙，或運用燈光誘捕成蟲降低害蟲密度。

▲番茄潛旋蛾 (Tuta absoluta) 幼蟲，取食葉片時不破壞葉表皮而留下薄膜，產生大面積窗格狀食痕之特徵危害狀。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣動植物防疫所呼籲，農友種植前，應用熱水徹底消毒介質；栽培時，加強檢查新植種苗有無害蟲及蟲卵，並記錄種苗來源，定時巡視栽培田區，若有發現疑似受害特徵或害蟲，立即通報雲林縣動植物防疫所並進行防治。有關番茄潛旋蛾緊急防治藥劑，可參考防檢局網頁https://reurl.cc/vDbV6y，若有相關疑問請洽雲林縣動植物防疫所，連絡電話05-5523307。

▲番茄潛旋蛾 (Tuta absoluta) 幼蟲，會鑽入葉片、莖部、果實等部位取食。（圖／雲林縣政府提供）



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