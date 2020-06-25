　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者蔡佩旻／雲林報導

國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，農曆五月初五正是龍王的生日，每年端午節期間才會將龍頭公從觀音殿請到前方正殿供信徒祈福祭拜，農暦5月俗稱5毒月，因氣候多變易有疫情，所以請龍頭公驅邪除暑瘴。也有信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔，祈求財運。

▲國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲龍頭公以全木雕刻成為龍頭形式，儀態莊嚴，神情嚴肅，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

請繼續往下閱讀...

國定古蹟麥寮拱範宮總幹事吳國寶指出，龍頭公以全木雕刻成為龍頭形式，儀態莊嚴，神情嚴肅，據廟宇記載至少有百年以上歷史，根據耆老記憶，早期廟方會在端午節前夕請龍頭公遶境，去除境內暑氣瘴邪，現在則是在每年端午節前將龍頭公移至正殿接受民眾祈福，到農曆5月底。

▲國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事吳國寶表示，國內媽祖廟有拜龍王尊神的只有麥寮拱範宮，拜龍王是從康熙年間開始，每年農曆5月初一因為拱範宮有五股、三十六村、七十二庄頭的宮廟都會來參拜，所以將龍王請至前面大殿給民眾祭拜。吳國寶說，因為早年以來農曆五月較常傳出有瘟疫發生，所以請龍王除瘟疫，保境三十六村、七十二庄頭鄉親村民，現在也國內各地信眾前來祈福參拜。

▲國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔，祈求財運。（圖／記者蔡佩旻攝）


►二手票券豐富你的生活

►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►怕端午粽子吃不完　雲林超創意「端午粽」大人小孩都尬意

►雲林漁業永續　台塑企業魚苗放流復育助漁民豐收

►已故法師圓寂留遺產　雲林兄妹以其名代捐價300萬消防車

►打造在地品牌「雲林一百選」　雲林商圈品牌智慧行銷成果豐碩

ET快訊
岳庭13歲兒敗血症「邊哭邊吐血」生命跡象不穩　醫：狀況很不好
「2萬支iPhone 11」全燒光！　陸貨櫃車起火損失6億元
網罵台灣防疫超鬆散！　莊人祥笑回實際狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

謝金燕「姐姐款」蕾絲口罩要來了　中衛生產完成最快7月開賣

南鯤鯓代天府　首度舉辦端午取午時水防疫消災祈福法會

點名易溺水「5海域、4溪流、2溝圳」　體育署推「防溺十招」籲玩水不玩命

婆婆偷進房「奉上厚厚一疊」神展開　媳：被征服了！抱怨文萬人推爆

綠光劇團大火後凱道首公演　吳念真笑吐心聲：每個人都變胖了

麥當勞衛生紙長短不一樣　她困擾10多年「實驗破解了」！網笑翻...員工解答

日本女學生確診是「弱陽性」　莊人祥：不具傳染力！

機場設櫃、預備防疫小黃　首批境外生明返台…4大學校院協會合作防疫SOP

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

謝金燕「姐姐款」蕾絲口罩要來了　中衛生產完成最快7月開賣

南鯤鯓代天府　首度舉辦端午取午時水防疫消災祈福法會

點名易溺水「5海域、4溪流、2溝圳」　體育署推「防溺十招」籲玩水不玩命

婆婆偷進房「奉上厚厚一疊」神展開　媳：被征服了！抱怨文萬人推爆

綠光劇團大火後凱道首公演　吳念真笑吐心聲：每個人都變胖了

麥當勞衛生紙長短不一樣　她困擾10多年「實驗破解了」！網笑翻...員工解答

日本女學生確診是「弱陽性」　莊人祥：不具傳染力！

機場設櫃、預備防疫小黃　首批境外生明返台…4大學校院協會合作防疫SOP

戀愛、離婚都陪著她！宋慧喬為他破例　現身電影院「貼臉親密照曝光」

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

貨櫃屋賞夜景、數星星！特搜台中咖啡廳　三角森林玻璃屋超浪漫

桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

連假首日　有「六大地雷路段」

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

即／國5紫爆！　端午連假雪隧塞到凌晨

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

即／台灣肝病權威陳定信病逝　享壽76歲

日本女學生「不列台灣本土病例」　莊人祥曝關鍵原因！

日女疑在台感染新冠　Dr. E ：無法這麼幸運

財神來敲門！6月下旬「運勢一路走上坡」生肖Top4

日本女學生123名接觸者要採檢　還有7人找不到！

更多熱門

相關新聞

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

端午連假首日，新北市主要道路及高快速道路陸續湧現返鄉車潮，加上中央流行疫情指揮中心24日指出，1名20多歲在台留學的日籍女學生返國後驗出新冠肺炎，疑在台灣南部染疫。對此，新北市長侯友宜25日要求新北市交控中心及交大指揮中心隨時掌握車流及人流，並通知區公所第一線夥伴，做好防疫準備。

桌上滿滿粽子！4汪站一排拜拜　

桌上滿滿粽子！4汪站一排拜拜　

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時

曹銘宗超強分析南北粽大比拚

曹銘宗超強分析南北粽大比拚

解封首次連假⋯國道車流暴增2成

解封首次連假⋯國道車流暴增2成

關鍵字：

國定古蹟麥寮拱範宮龍王尊神龍頭公端午節

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面