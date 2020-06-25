端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

記者蔡佩旻／雲林報導

國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，農曆五月初五正是龍王的生日，每年端午節期間才會將龍頭公從觀音殿請到前方正殿供信徒祈福祭拜，農暦5月俗稱5毒月，因氣候多變易有疫情，所以請龍頭公驅邪除暑瘴。也有信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔，祈求財運。

▲龍頭公以全木雕刻成為龍頭形式，儀態莊嚴，神情嚴肅，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

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國定古蹟麥寮拱範宮總幹事吳國寶指出，龍頭公以全木雕刻成為龍頭形式，儀態莊嚴，神情嚴肅，據廟宇記載至少有百年以上歷史，根據耆老記憶，早期廟方會在端午節前夕請龍頭公遶境，去除境內暑氣瘴邪，現在則是在每年端午節前將龍頭公移至正殿接受民眾祈福，到農曆5月底。

▲國定古蹟麥寮拱範宮有尊「龍王尊神」俗稱龍頭公，據廟宇記載至少有百年以上歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事吳國寶表示，國內媽祖廟有拜龍王尊神的只有麥寮拱範宮，拜龍王是從康熙年間開始，每年農曆5月初一因為拱範宮有五股、三十六村、七十二庄頭的宮廟都會來參拜，所以將龍王請至前面大殿給民眾祭拜。吳國寶說，因為早年以來農曆五月較常傳出有瘟疫發生，所以請龍王除瘟疫，保境三十六村、七十二庄頭鄉親村民，現在也國內各地信眾前來祈福參拜。

▲信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔，祈求財運。（圖／記者蔡佩旻攝）



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