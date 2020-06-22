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「太平鎮五毒」！　西螺福興宮特製符令供信眾免費索取

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記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，雲林西螺福興宮今年推出「太平鎮五毒」的五毒符令、「沐浴淨身包」、「菖蒲艾草趨邪穢」以傳統民俗在進入盛夏，預防季節變化所進行的相關預防措施，透過飲食、草本植物、礦物、圖像等，邀請民眾一起來收瘟佑太平。

▲「太平鎮五毒」五毒符令，以民間「猛虎鎮五毒(蜈蚣、蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍)」作為題材，再加上葫蘆瓶、菖蒲、艾草三種圖像。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「菖蒲」尖長似劍，以辟邪穢，氣味辛可驅蟲；「艾草」氣味重，具有驅蟲功效。（圖／記者蔡佩旻攝）

端午過後，將正式進入盛夏，溫差變化大，今年因為新冠肺炎的疫情，造成人心惶惶，信眾求取「太平鎮五毒」五毒符令後，可將五毒符貼於大門龍邊(面對門的右手邊)，以祈願家中不受五毒瘟疫穢氣侵擾。而在這端午前夕，特備「菖蒲艾草趨邪穢」以限量的「菖蒲、艾草、榕樹葉」，供信眾領取掛於大門口兩側。

廟方說明，西螺福興宮「太平鎮五毒」五毒符令，以民間「猛虎鎮五毒(蜈蚣、蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍)」作為題材，再加上葫蘆瓶、菖蒲、艾草三種圖像，「葫蘆瓶」代表賜福，又具有收服瘟疫穢氣意涵，「瓶」意喻「太平」，「菖蒲」則象徵鍾馗驅邪寶劍，「艾草」象徵鍾馗令旗可招百福。符令上頭所蓋的是「太平媽靈寶印」是經由西螺媽祖太平媽聖示，象徵太平媽的加持與賜符。

▲「太平鎮五毒」五毒符令，以民間「猛虎鎮五毒(蜈蚣、蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍)」作為題材，再加上葫蘆瓶、菖蒲、艾草三種圖像。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ▲「太平鎮五毒」五毒符令，以民間「猛虎鎮五毒(蜈蚣、蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍)」作為題材，再加上葫蘆瓶、菖蒲、艾草三種圖像。（圖／記者蔡佩旻攝）

而「菖蒲艾草趨邪穢」，「菖蒲」尖長似劍，以辟邪穢，氣味辛可驅蟲。「艾草」氣味重，具有驅蟲功效，「榕樹葉」為特別經太平媽聖允，採廟前榕樹公的榕樹葉為「淨葉、淨枝」，更具有清潔避邪的意涵。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺是雲林縣的重要門戶，北往南進入雲林縣，首先到的就是西螺鎮，因此秉持著讓更多人可以看見雲林人文的底蘊以及文化，著手規劃跟傳統民俗相關的節氣推廣活動，讓更多民眾可以了解台灣人的傳統生活智慧。

▲「太平鎮五毒」五毒符令，以民間「猛虎鎮五毒(蜈蚣、蛇、蜘蛛、蜥蜴、蟾蜍)」作為題材，再加上葫蘆瓶、菖蒲、艾草三種圖像。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮於端午前夕，特備「菖蒲艾草趨邪穢」以限量的「菖蒲、艾草、榕樹葉」，供信眾領取掛於家中大門口兩側。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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