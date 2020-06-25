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今年降雨量銳減　雲林北港龍井取「午時水」更珍貴

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮媽祖廟已有300多年歷史，在廟的左右兩側分別各有一口相傳已有350餘年歷史的「龍井」及「虎井」，迄今井水仍保持清澈甘甜。今日一早9點多即有民眾前往排隊取水，照顧古井的王先生表示，今年因端午前降雨量銳減，今年井水水位較低。

▲北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已數百年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民間相傳，端午節的午時水傳可趨吉避兇，亦有辟邪的效果，又稱「極陽水」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已數百年歷史，位於左側的「虎井」，因時境變遷以至於位在道路正中央，被以鋼板覆蓋無法再行淘水；而位於右側的「龍井」因位在民宅內，受到屋主的保護，每年端午節開放民眾取水。

▲北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已數百年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「龍井」的位置於在一家快炒店中間，每年老闆與兩位兒子均義務幫忙取水民眾打水。（圖／記者蔡佩旻攝）

「龍井」的位置於在一家快炒店中間，北港鎮中山路這家龍井餐飲快炒店老闆王清坡及兒子兩人，以繩綁水桶幫民眾打水，讓民眾裝回，王老闆兒子表示，今年端午節前雨水量少影響井下水位明顯較低，今天上午9點半開始陸陸續續民眾前來排隊取水，大部分人都會集中在子時11點到下午1點的時段。

▲北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已數百年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已數百年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

王先生提到，民間相傳，端午節的午時水傳可趨吉避兇，亦有辟邪的效果，又稱「極陽水」，可以拿來治病、淨身、淨宅、除瘴癘等，這口龍井算是上天、媽祖給信眾、民眾的恩典，相信懷抱感恩的心來使用，想必都會得到媽祖的庇佑，心誠則靈。

▲北港朝聖高悅酒店發揮創意，設計出具時尚感用來裝取午時水的紀念瓶，提供住宿旅客者體驗盛取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲端午節前與當日入住的旅客可向櫃檯索取午時水的紀念瓶，或取空瓶親自體驗盛取午時水。（圖／記者蔡佩旻攝）

緊鄰北港朝天宮的北港朝聖高悅酒店素有「雲林最神氣飯店」之稱，端午節也發揮創意，設計出具時尚感用來裝取午時水的空瓶，除了端午節當天提供住宿消費者親自盛取午時水外，也有已裝好午時水的紀念瓶直接贈送給旅客。

▲北港朝天宮正殿媽祖座下有一口古井，而在朝天宮左右兩側個別有「龍井」及「虎井」至今已數百年歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「龍井」的位置於在一家快炒店中間，每年老闆與兩位兒子均義務幫忙取水民眾打水。（圖／記者蔡佩旻攝）

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