年編48萬防治小黑蚊！花蓮市針對成蟲幼蟲噴灑藥劑　不傷人畜

▲花蓮市針對公園、幼兒園及高中以下學校總計84個處所噴灑藥劑，全面撲殺小黑蚊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對疫情花蓮市除加強防疫措施之外，也對小黑蚊即日起展開環境用藥防治，將在公園、幼兒園及高中以下的學校總計執行84個處所，預計在十月底前完成。



花蓮小黑蚊太過猖獗，不但造成居家生活的不便，也嚴重影響觀光發展，不少學生也因為小黑蚊的問題影響學習。市長魏嘉賢說，小黑蚊防治噴藥工作，雖然無法全面撲殺，但能降低生長密度，希望在人為防治上可以解決民眾對小黑蚊猖獗的困擾。





花蓮市公所今年編列小黑蚊防治經費為47萬8500元，所噴藥劑是除蟲菊精及有機磷劑。清潔隊隊長吳慶展表示，除蟲菊精是以空間噴灑，防治成蟲專用，有機磷劑則是以殘效噴灑，專門做為防治幼蟲，所噴的藥劑均為環保署認證且依規定稀釋，對人畜並無危害。



花蓮市清潔隊人力不足，無法兼顧全市防治小黑蚊的工作，因此以開口契約辦理，由專人使用合格的環境衛生用藥來進行。今年總計執行84個處所，包括公園24處、幼兒園32處、國小16處、高中8處、國中4處，預計於10月底前完成。





為避免影響學生上課，各校的藥劑噴灑作業均排在週休二日的時間，至於公園則在平日。吳慶展隊長說，廠商會在噴灑藥劑施做的前兩天，於現場張貼公告提醒，但若執行作業當天遇雨，則會延期辦理，因此民眾若到公園運動遊玩，若看到張貼公告，務必要錯開前往的時間。

▲藥劑均為環保署認證且依規定稀釋，對人畜並無危害。



「青苔是小黑蚊孳生的指標」，小黑蚊孳生源範圍相當廣泛，除了公部門的防治作業之外，民眾能做的就是經常整頓環境，清除青苔，阻斷幼蟲食物。環境用藥防治撲殺在短期內可以降低小黑蚊族群密度，不過這些都必須配合個人防護及清除青苔幼蟲棲地的防治作法，否則一至二週密度恐會再度回復，魏嘉賢希望鄉親建立正確防治觀念，才能減除小黑蚊的危害。



清潔隊長吳慶展提醒，小黑蚊嗜吸人血，主要是需要血中蛋白質成分來產卵，除了環境管理之外，個人防護也很重要，在戶外活動應穿著長袖衣服及長褲，或塗抹有效的忌避劑，以阻斷雌成蟲吸血的來源。

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