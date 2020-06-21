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台灣沒發現過！南投驚見外來種「番茄潛旋蛾」　防檢局緊急投藥全台大追蹤

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台灣沒發現過！外來種「番茄潛旋蛾」出現了　防檢局緊急投藥全台大追蹤。（圖／防檢局）

▲防檢局表示，番茄潛旋蛾鑽入葉片取食，造成大面積窗格狀食痕是其危害特徵。（圖／防檢局）

記者陳俊宏／台北報導

行政院農委會動植物防疫檢疫局20日表示，近期在南投埔里與仁愛地區設施番茄、茄子作物出現外來種番茄潛旋蛾（Tuta absoluta）危害，其取食葉片、莖部、果實造成植株受害。防檢局旋即會同地方政府與試驗改良場所進行現勘，並公告緊急防治藥劑，輔導農友進行緊急防治，並進行全台大追蹤。

防檢局說，除使用藥劑外，農民亦可利用黃色黏紙、黏膠、燈光誘捕等方法誘捕成蟲，及減少週邊環境茄科雜草，以及加強清除作物殘株，防止害蟲外逸擴散；另栽植前可利用熱水處理栽培介質降低該蟲蛹的密度，及加強移入設施的種苗檢查，避免害蟲傳入。

請繼續往下閱讀...

防檢局為掌握全台發生狀況，已請相關縣市啟動調查回報，並請農友加強田間巡查、注意防範，如發現疑似該害蛾，請立即通報。

▼防檢局說，番茄潛旋蛾大多由果實萼片附近侵入果實，表面可見孔洞。（圖／防檢局）

台灣沒發現過！外來種「番茄潛旋蛾」出現了　防檢局緊急投藥全台大追蹤。（圖／防檢局）

防檢局說明，本案是由南投埔里農友通報在網室牛番茄及茄子發現，經送請專家協助鑑定確認為番茄潛旋蛾；該蟲為小型蛾類，原生於南美洲秘魯，現已廣泛分布於歐洲、中美、北美、北非、西亞、印度等地，台灣過去未有發生紀錄。

防檢局指出，該蟲主要危害番茄，亦可危害茄子、甜椒、馬鈴薯、菸草、龍葵、曼陀羅等茄科作物；該蛾對作物的危害，主要是幼蟲鑽入葉片、莖部、果實等部位取食，造成植株皺縮乾枯發育不良，影響果品價值。

另外，番茄潛旋蛾的危害特徵是其潛入葉片取食葉肉組織，但不破壞葉的表皮而留下薄膜，因此在受害葉上可見到大面積窗格狀食痕，農友田間巡查發現此特徵，即請通報。

▼番茄潛旋蛾辨識特徵，幼蟲前端有明顯黑色條帶；成蟲觸角為黑白相間，翅膀有深褐色斑紋。（圖／防檢局）

台灣沒發現過！外來種「番茄潛旋蛾」出現了　防檢局緊急投藥全台大追蹤。（圖／防檢局）

防檢局補充，目前已確認南投埔里2處設施與仁愛1處設施遭受番茄潛旋蛾危害，附近露天栽培田區目前尚未發現受害；防檢局已於18日邀集南投縣等地方政府，與試驗改良場所在台中農改場埔里分場召開會議，研商因應措施與分工，並於20日公告緊急防治藥劑，包括第滅寧、畢芬寧、亞滅培、賜諾殺、阿巴汀、因滅汀、克凡派、因得克等8種有效成分共19種農藥產品。

防檢局籲請農友加強巡視，應特別注意對於新移入設施的種苗加強檢查，及種植前利用熱水澈底消毒介質，並可懸掛黃色黏紙、運用燈光誘捕等方法降低害蟲密度。

防檢局說，農友如欲瞭解番茄潛旋蛾的生態資料、危害特徵及辨識方法，可至防檢局網站「防疫小尖兵」臉書專頁查詢，或洽各地農業改良場技術諮詢；如發現疑似番茄潛旋蛾，請至該局植物疫情民眾服務站／害蟲通報區進行通報，或撥打防檢局24小時免付費專線0800-039-131，或向所在地縣市政府通報。

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