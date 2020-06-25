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養護中心女老闆欠繳勞健保468萬元拒繳　執行署桃園分署執行管收

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▲桃園市某老人養護中心鄭姓女婦人，因拒繳高達468萬餘元勞健保費用且隱匿財產，法務部執行署桃園分署執行管收到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某老人養護中心鄭姓女婦人，因拒繳高達468萬餘元勞健保費用且隱匿財產，法務部執行署桃園分署執行管收到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某私立老人長期照顧中心鄭姓女負責人，因積欠勞健保費用，經勞健保局屢次催繳都拒繳，法務部執行署桃園分署查出鄭女總計積欠高達468萬餘元費用與罰鍰且隱匿財產，22日晚間將鄭女通知到案，並向桃園地院聲請管收獲准。

桃園分署指出，48歲的鄭女在桃園市經營私人養護中心，但卻積欠勞健保費、桃園市衛生局、勞動局與社會局罰鍰總計高達468萬餘元，被陸續移送桃園分署執行，分署執行官調查，鄭女曾於2016年6月間，在養護中心銀行帳戶辦理定存54萬元，但存入僅4天就解約且提領一空，顯示其非無能力繳款，桃園分署在2017年底查封其病床等動產，並督促鄭女繳款，鄭女後來辦理分期付款，但卻未持續繳納，後來發生積欠護理師薪資狀況。

▲桃園市某老人養護中心鄭姓女婦人，因拒繳468萬餘元勞健保費用，桃園分署到其養護中心查看，鄭女則坐在台階上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某老人養護中心鄭姓女婦人，因拒繳468萬餘元勞健保費用，桃園分署到其養護中心查看，鄭女則坐在台階上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，根據養護中心陳姓股東指稱，他在報紙看到養護中心刊登徵合夥人廣告，為讓養護中心持續經營，他在2018年1月底入股並匯款250萬元至養護中心銀行帳戶，事前約定這筆錢應先繳納勞健保費與罰鍰，但鄭女竟在存入款項後不到3天將款項提領一空，其中僅20萬元用於繳納欠款，另外230萬元則不知去向。

▲桃園市某老人養護中心鄭姓女婦人，拒繳468萬餘元勞健保費用且隱匿財產，法務部執行署桃園分署22日執行管收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某老人養護中心鄭姓女婦人，拒繳468萬餘元勞健保費用且隱匿財產，法務部執行署桃園分署22日執行管收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署在2018年6月間進行病床拍賣，並通知鄭女給予其分期清償機會，但鄭女卻在2019年11月後不再繳納欠費，行政執行官多次通知鄭女，本月22日晚間分署執行官等人到場，經詢問後，認為鄭女有隱匿與處分財產情事，向桃園地院聲請管收鄭女，經法官裁准後進行管收。

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