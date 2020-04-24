全國首例！夫妻逃漏稅6206萬同吃牢飯　子女獲龐大財產拒救父母：別來煩我們

記者唐詠絮／彰化報導

彰化梁姓夫妻開塑膠公司，先後逃漏稅共6千206萬，還將自己名下巨額財產移轉給自己的子女，經彰化分署查獲屬實後，已向彰化地方法院聲請管收獲准，悲慘的是當彰化分署人員向其子女詢問是否協助處理債務時，不只毫不關心，還說：「不要拿父母欠稅的事情來煩我們！」夫妻倆晚景淒涼讓人感嘆，而這也是國內夫妻欠稅都被管收的首例。

▲梁男步出彰化看守所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化分署表示，這對夫妻的丈夫姓梁，因為逃漏稅捐遭課營業稅等稅捐，總欠稅金額為4千658萬餘元，於2014年8月1日起陸續移送彰化分署執行。彰化分署日前查獲他在2018年3月間將自己名下250萬元的財產（人壽保險滿期保險金）以現金提領並拒絕說明這筆鉅額保險金的下落，於4月22日經彰化分署第2次向彰化地方法院聲請管收獲准，並於當日送彰化管收所。

彰化分署早在2017年間就曾查獲梁姓義務人在2013年間知道國稅局查獲他逃漏稅事由後、案件移送彰化分署執行前，就基於惡意脫產的故意，將自己近3千萬的存款提出、將自己名不動產贈與給兒子之外，還將自己保險契約的要保人變更為自己的女兒。因此在2017年7月間就曾聲請管收並裁定獲准。沒想到他在第1次管收期滿後，仍然沒有學到教訓，繼續惡意脫產。

彰化分署強調，梁姓義務人的施姓配偶也因短漏開發票原因被核課1千544萬餘元的營業稅，並在2016年2月移送彰化分署執行。彰化分署也查到施姓配偶在2014年2月間以變更保險契約受益人給兒子、提領郵局存款的方式惡意脫產，因此彰化分署於今年3月2日聲請管收並裁准管收3個月，她目前仍在管收中。

彰化分署指出，梁姓義務人及施姓配偶目前名下財產都移轉到他們的子女名下，因此無法清償稅捐債務。彰化分署在管收他們之前，都不斷的詢問他們的子女，是否願意幫他們的爸媽處理一些稅捐債務，以避免自己的父母被管收；但他們的子女對此毫不關心，甚至希望彰化分署不要拿他們父母欠稅的事情來煩他們。彰化分署在無奈之下，只能聲請管收這對欠稅夫妻。

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