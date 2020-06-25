男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

▲李姓男子去年10月間開車左轉時未禮讓直行車導致張姓少年騎車撞上慘死，事後允諾分期賠償百萬元卻遲未償還。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年10月間開車行經大溪區未禮讓直行車直接左轉，導致直行的張姓少年剎車不及撞上彈飛慘死，李在調解時允諾另賠百萬元但需分期償還，李男至今仍未完成賠償，但地院卻查出，事發隔月李竟然付清市價高達139萬元凌志豪車尾款，法官痛斥其直視人命價值不如自小客車，行徑令人不恥，審理後依過失致死判處李1年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，34歲的李姓男子在去年10月9日早上8時許，駕車行經大溪區康莊路未禮讓直行車先行突然左轉，導致對向騎乘機車張姓少年來不急剎車迎面撞上，因頭部重創送醫急救仍宣告不治，李男留在現場坦承肇事，張姓少年的父親事後對李男提告。

桃園地院指出，李男轉彎時未讓直行車先行是造成張姓少年死亡主因，導致被害家屬喪失至親精神痛苦，雖張姓少年本身有過失，李男至今未和被害家屬達成和解，事後雖允諾除保險理賠金300萬元外，本身願意賠償100萬元，還要求分期付款，頭期承諾先給30萬元，剩餘70萬元按每月給付10萬元，直至還清為止。

未料，事發隔月，李男以貸款129萬元付清購買車LEXUS凌志豪車尾款，總價139萬元，桃園法院認為，李男有錢或願負債籌資購買豪車以供己享受用車尊榮，竟無意踐履應擔賠償責任，甚為購車所實支金額遠高於允諾賠償金額，尤其對1條遭其終結年輕生命無比輕賤，直視人命之價值不如自小客車般，其所提「分期賠付」方案，相較於對車商係1次付清尾款，宛若係對被害人家屬之施捨、恩賜，其態度極為卑劣，令人不恥，直視人命價值不如自小客車，還空口提「分期賠付」方案，法官審結依過失致死罪判處李男有期徒刑1年6月，本案還可上訴。

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