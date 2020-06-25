　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李姓男子去年10月間開車左轉時未禮讓直行車導致張姓少年騎車撞上慘死，事後允諾分期賠償百萬元卻遲未償還。（示意圖／視覺中國CFP）

▲李姓男子去年10月間開車左轉時未禮讓直行車導致張姓少年騎車撞上慘死，事後允諾分期賠償百萬元卻遲未償還。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年10月間開車行經大溪區未禮讓直行車直接左轉，導致直行的張姓少年剎車不及撞上彈飛慘死，李在調解時允諾另賠百萬元但需分期償還，李男至今仍未完成賠償，但地院卻查出，事發隔月李竟然付清市價高達139萬元凌志豪車尾款，法官痛斥其直視人命價值不如自小客車，行徑令人不恥，審理後依過失致死判處李1年6月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，34歲的李姓男子在去年10月9日早上8時許，駕車行經大溪區康莊路未禮讓直行車先行突然左轉，導致對向騎乘機車張姓少年來不急剎車迎面撞上，因頭部重創送醫急救仍宣告不治，李男留在現場坦承肇事，張姓少年的父親事後對李男提告。

桃園地院指出，李男轉彎時未讓直行車先行是造成張姓少年死亡主因，導致被害家屬喪失至親精神痛苦，雖張姓少年本身有過失，李男至今未和被害家屬達成和解，事後雖允諾除保險理賠金300萬元外，本身願意賠償100萬元，還要求分期付款，頭期承諾先給30萬元，剩餘70萬元按每月給付10萬元，直至還清為止。

未料，事發隔月，李男以貸款129萬元付清購買車LEXUS凌志豪車尾款，總價139萬元，桃園法院認為，李男有錢或願負債籌資購買豪車以供己享受用車尊榮，竟無意踐履應擔賠償責任，甚為購車所實支金額遠高於允諾賠償金額，尤其對1條遭其終結年輕生命無比輕賤，直視人命之價值不如自小客車般，其所提「分期賠付」方案，相較於對車商係1次付清尾款，宛若係對被害人家屬之施捨、恩賜，其態度極為卑劣，令人不恥，直視人命價值不如自小客車，還空口提「分期賠付」方案，法官審結依過失致死罪判處李男有期徒刑1年6月，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►桃園某國中色教練叫女學生進房　「舒服嗎？」吮胸又指侵！多人受害

►百名小鮮肉視訊裸聊自慰...辣妹本尊竟是噁男　「動作片」狂賣50萬元

►快訊／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」乘客嚇傻PO文：我在3車救命　警調查中

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
岳庭13歲兒敗血症「邊哭邊吐血」生命跡象不穩　醫：狀況很不好
「2萬支iPhone 11」全燒光！　陸貨櫃車起火損失6億元
網罵台灣防疫超鬆散！　莊人祥笑回實際狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

高雄80歲翁「獨居、領補助」慘遭殺害分屍　鄰居曝：他很可憐

營養師「火辣交疊」人夫！他狂噴鹹濕對話：有幾個姿勢特別舒服…正宮崩潰

男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

夜攔改車屁孩！五股疏洪道1晚開15張罰單　半年裁罰噪音車1700件

彰化芬園2車未減速讓行相撞　1車翻覆5人受傷送醫

百萬特斯拉停路邊...雙翼險遭擊落　破壞男辯：酒醉不小心撞到的

殘忍畫面曝！彰化出現連續殺狗犯　虐死6狗「曝屍烈日」警拉封鎖線

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

高雄80歲翁「獨居、領補助」慘遭殺害分屍　鄰居曝：他很可憐

營養師「火辣交疊」人夫！他狂噴鹹濕對話：有幾個姿勢特別舒服…正宮崩潰

男撞死少年允賠100萬「要分期」　轉頭付掉129萬豪車尾款…法官氣炸

夜攔改車屁孩！五股疏洪道1晚開15張罰單　半年裁罰噪音車1700件

彰化芬園2車未減速讓行相撞　1車翻覆5人受傷送醫

百萬特斯拉停路邊...雙翼險遭擊落　破壞男辯：酒醉不小心撞到的

殘忍畫面曝！彰化出現連續殺狗犯　虐死6狗「曝屍烈日」警拉封鎖線

驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

戀愛、離婚都陪著她！宋慧喬為他破例　現身電影院「貼臉親密照曝光」

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

貨櫃屋賞夜景、數星星！特搜台中咖啡廳　三角森林玻璃屋超浪漫

桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

新莊雙屍2人是國中教師　書本藏一封告白信

幫14歲女兒整理房間...垃圾桶驚見用過的保險套

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

即／愛河分屍案兇嫌落網

西勢美香艷影片又來了！警：老司機別衝動

破案關鍵曝光！分屍狠男「雙腿開開」騎機車

新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生

愛河分屍男「傷口平整」　兇手疑具醫事背景

高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再重摔害嚴重骨折

即／高市議員李喬如追撞　3車毀損2人傷

更多熱門

相關新聞

「碰碰車街頭版」影曝！無差別追撞 肇事車主落跑

「碰碰車街頭版」影曝！無差別追撞 肇事車主落跑

高雄市大寮區發生一部小貨車追撞停靠在路邊的三部汽車，不過這台小貨車肇事之後立刻離去，不過整件事被放到臉書社團《爆料公社》當中，立刻引發討論，現在肇事畫面曝光，清楚看見肇事過程，目前警方已經找到肇事者通知到案。

鮮肉哥「受夠髮際線狂退」植髮手術慘釀蟲卵斑點滿頭

鮮肉哥「受夠髮際線狂退」植髮手術慘釀蟲卵斑點滿頭

吃飯遇見碰瓷　衝來路倒肉掌比5

吃飯遇見碰瓷　衝來路倒肉掌比5

飛車衝進騎樓撞死人　肇逃女遭收押禁見

飛車衝進騎樓撞死人　肇逃女遭收押禁見

車載貨物散落路面可罰款　肇事另負法律責任

車載貨物散落路面可罰款　肇事另負法律責任

關鍵字：

男子肇事賠償購豪車惹議

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面