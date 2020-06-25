桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

▲桃園市吳姓男子25日凌晨在桃園區友人住處喧嘩被檢舉，員警處理時兩度謊報身分，後來查出原來是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因毒品案遭通緝的桃園市吳姓男子，25日凌晨在桃園區友人住處喧嘩，鄰居不滿報警處理，桃園警方盤查吳男，竟然說忘記身分證字號，友人透過手機打pass提供身分資料，卻被員警戳破，經帶回派出所盤查後確認為毒品通緝中，經偵訊後解送桃檢歸案。

桃園警分局指出，25日凌晨1時許，景福派出所警員王鴻延、游子宜接獲民眾報案，前往民權路某公寓處理妨害安寧案，發現34歲的吳姓男子在公寓裡，吳發現員警上門還主動告知：「不是他在吵啦，吵的人已離開了」等語，員警盤查吳男身分，吳先稱沒帶證件，員警要他報出身分證字號時，卻說不出正確字號。

▲桃園市吳姓男子25日凌晨遭警方盤查，但謊報身分被員警查出是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見其神色緊張，讓他打電話請家人送身分證過來，吳男還趁機向友人求援，友人透過手機Line軟體告知另一位朋友身分證字號，但員警查證時卻說完全對不起來，吳才坦承謊報身分，員警請吳到派出所接受調查，後來查出吳男因毒品案被桃園地院、桃園地檢署發布通緝，警方在偵訊依毒品罪嫌解送歸案。

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