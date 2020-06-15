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知名潮牌電商負責人欠稅212萬…換家公司繼續賣遭逮　法院裁定管收　

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記者劉昌松、羅志華／台北報導

在網站販售韓風潮服出名的「Boy2小二布屋」，其原經營者艾蔓達有限公司陳姓負責人，欠稅212萬不繳、反將「小二布屋」轉到自己的另一間公司名下，法務部行政執行署台北分署向法院聲請管收，台北法院於6月15日裁定執行。

▲▼小二布屋。（圖／翻攝「小二布屋」APP ）

▲在網上販售平價潮牌的「小二布屋」，其陳姓負責人因欠稅遭管收。（圖／翻攝「小二布屋」APP ）

艾蔓達公司因欠繳2014、2016年營利事業所得稅，經國稅局於2017年間移送台北分署執行，經調查，發現陳男在艾蔓達欠稅後，將「小二布屋」轉到他另一間「艾衣酷」有限公司繼續經營，又將艾蔓達的負責人登記為他人，執行官又查出，陳男於欠稅期間，陸續從艾蔓達提領現金、匯款高達672萬餘元。

▲▼小二布屋陳姓負責人。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲執行官認為「小二布屋」陳姓負責人欠稅不繳，又從公司挪了672萬到自己戶頭，向法院聲請管收。（圖／記者劉昌松翻攝）

陳男於2020年1月間到執行署說明時，辯稱領錢、匯款是很久以前的事、已經忘記了，執行官認為，他有隱匿或處分應供強制執行財產的法定管收事由，當場把他留下，並向法院聲請管收，但第一次並未獲准，經抗告後，台北法院於6月15日再開庭，訊後裁定管收。

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