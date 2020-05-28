海鮮餐廳老闆漏報1.36億所得　拒繳稅3572萬雙手一攤：沒錢...下場曝

記者劉昌松／台北報導

新北市汐止區某海鮮餐廳黃姓負責人，漏報5年收入高達1.36億元，被國稅局抓到逃漏稅捐及罰緩合計超過3572萬元，黃男不服循管道救濟複查，卻利用這段行政程序時間脫產拒繳，案件移送行政執行署士林分署後，黃男還兩手一攤說「又沒賺那麼多錢，要我繳稅要繳什麼」，執行官向士林地院聲請將黃男管收獲准。

▲黃姓海鮮餐廳老闆漏報1.3億營收又拒絕繳稅3千萬元遭管收。（圖／記者劉昌松翻攝）

黃男因為遭人檢舉，開設的海鮮餐廳從2009年到2014年間，未依規定開立統一發票，逃漏營業稅及營利事業所得稅，國稅局汐止基稱所前往調查，認定黃在這段期間內，漏報銷售額高達1億3652萬餘元，須連稅帶罰補繳3千多萬元，並且陸續將補稅通知寄給黃男。

沒想到黃男收到稅單後，向稅捐單位申請複查，趁這段時間把許多保險單的要保人改成太太，還將帳戶內192萬元都領光，士林行政執行分署收案後，只能查到黃男名下65萬多元，日前約他到案商討繳稅事宜時，他卻兩手一攤表示無力清償，執行官另外查扣黃男妻子名下300多萬元資產後，認為黃男有隱匿財產等情形，向法院聲請管收獲准。

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