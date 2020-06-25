不滿他追債！桃園男持西瓜刀斷人拇指、砍傷坐骨神經　重判5年6月

▲桃園市童姓男子2年前因債務問題，夥同友人以西瓜刀猛砍導致被害人右手拇指斷裂被截肢，友人則持金屬棍棒痛毆。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市童姓男子不滿葉姓男子頻頻催債，2年前夥同友人跟蹤，見其落單並從超商出來後，搶走其暗藏在被包裡的西瓜刀，往葉身上一陣猛砍，其友人也持金屬棍棒助陣痛擊，葉男被砍的混身是血，右手拇指幾乎斷裂最後慘遭截肢，經急救後才撿回一命；桃園地院認為童男僅因債務問題痛下殺手，導致被害人身心嚴重受重創，手段凶殘，審理後依重傷害罪嫌判處5年6月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警指出，30歲的童姓男子於2018年8月27日晚上10時46分，夥同另一名葉姓友人跟蹤葉姓男子，見葉男從超商獨自走出，2人立即湧上，童男搶走葉男背包裡的西瓜刀往其身分亂砍，葉以雙手護住頭部等處，但被砍的混身是血，四肢肌腱幾乎斷裂，其中右手拇指幾乎斷裂，葉姓友人則以金屬棍棒痛毆葉男，殘忍行徑過程都被超商監視器拍攝下來。

葉男後來被緊急送醫急救，但右手拇指因創傷性斷裂被迫截肢、左手肌腱斷裂、右大腿坐骨神經也遭砍斷，其他雙手手指部分肌腱斷裂，經過縫合後復健仍未痊癒，所幸還撿回一條老命，助陣的葉姓友人案發後則逃逸無蹤。

桃園地院審理時，童男坦承犯行，目擊的超商店員也指證歷歷，超商監視器清楚拍下童男與葉姓友人作案畫面佐證，法官認為，童男作案時已近30歲，應當清楚人體四肢屬重要部位，若持西瓜刀揮砍恐造成肢體嚴重機能減損，但仍執意為之，主觀上有使告訴人受重傷害之不確定故意甚明，童僅因債務糾紛就以西瓜刀砍人，造成葉男身心嚴重受創，其手段凶殘，嚴重危害社會治安，另考量其犯後坦承犯行，因家境困難加上在監服刑，無力與葉男達成和解，依重傷害罪判處5年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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