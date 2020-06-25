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更名釣魚台惹議...陸反擊「正名」附近50地點　日急跳腳：嚴正抗議

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▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本沖繩縣石垣市議會22日不顧各方反對，通過釣魚台改名議案，將釣魚台列嶼的行政地區名稱從「登野城」改為「登野城尖閣」，對此，中國自然資源部於23日以公布《東海部分海底地理實體標準名稱》進行回應。日本則是隨即回擊表示，「我方已透過外交渠道向中方提出嚴正抗議。」雙方關係再度降到冰點。

根據《共同社》報導，就中國大陸針對東海釣魚台地區發表《東海部分海底地理實體標準名稱》一事，日本官房長官菅義偉25日在記者會上表示，已經透過外交渠道向中方提出嚴正抗議。

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲石垣市議會22日通過釣魚台更名議案，引發中國大陸與台灣不滿。（圖／CFP）

事實上，石垣市議會通過改名議案當天，中國大陸就派出艦艇編隊在釣魚台海域內巡航，隔日隨即發布《東海部分海底地理實體標準名稱》，表格內直接將近期引起爭議的釣魚台放在序號1的位置，並標示了各領土的經度和緯度。

大陸外交部發言人趙立堅對於日方改名一事表示，日方通過所謂「更名」議案，是對中國領土主權嚴重挑釁，是非法、無效的，不能改變釣魚島（釣魚台）屬於中國的事實。

石垣市長中山義隆9日向市議會提交改名議案，該議案22日正式通過，預計10月1日實施。中山強調，加入「尖閣」兩字，是為了防止混淆，因為石垣島上也有一處叫做登野城的地方，先前更曾因此發生烏龍，為了增加行政效率，才會提議更名，並非是為了「強調主權」。不過中山此舉仍然引來各方不滿。

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