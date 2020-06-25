日本緊急狀態解封滿1個月　爆27起群聚感染！東京今新增48例

▲東京在全國緊急狀態解封後至今一個月內的確診數為全國的一半。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府5月25日宣布全面解除緊急狀態，然而在短短1個月之內，疫情卻沒有想像中緩和，全國新增了1379名確診案例，其中有748人來自東京。不僅如此，在這1個月內更爆出27起群聚感染，讓各界不禁向政府喊話，要求在解封後也要持續貫徹防疫對策，以防疫情持續擴大。

根據《讀賣新聞》報導，從日本政府全面解除緊急狀態的5月25日至6月24日為止，除了東京都出現的748例確診之外，有超過100例確診的還有福岡縣、北海道以及神奈川縣，分別出現176例、156例、106例確診，光是這4個地區就佔了全國80%的確診數。

東北與九州等17個地區並未出現新的確診案例，而另外21個地區則是維持在個位數。雖然全國的疫情看似獲得控制，但部分大型都市仍然出現大量的確診案例，東京24日單日更是新增了55例確診。

自緊急狀態解封後至6月24日的1個月內，在東京與北海道等5個地區共出現27起群聚感染，其中有13起發生在東京，大多是在聚會、公關店或是「夜晚繁華街」等情形下發生。

另一方面，東京都25日新增48例確診，目前累計5943例。

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