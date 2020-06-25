為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流





▲釣魚台。（圖／CFP）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本沖繩縣石垣市更改釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區名，日媒報導，與石垣市締結姊妹市關係的宜蘭縣蘇澳鎮，因此有意取消原訂舉行的姊妹市25週年活動。

日本沖繩縣石垣市議會22日表決通過，確定將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。

中華民國外交部表示，釣魚台列嶼主權屬於台灣，任何意圖改變此事實的行為均屬無效，外交部已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。

日本琉球新報報導，石垣市的更名舉措也對跟台灣姊妹市交流產生影響。

宜蘭縣蘇澳鎮今年準備迎接締結姊妹市25週年，蘇澳鎮長李明哲接受琉球新報記者採訪時說，「本來計劃9月到10月底要舉行25週年活動，但石垣市決定變更名稱後，讓我們不得不取消相關活動」。

蘇澳鎮與石垣市至今已在教育及特產品等各方面開展交流；今年4月石垣市出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例後，蘇澳鎮還捐贈口罩及防護服等醫療物資給石垣市。

李明哲說，台灣跟日本對釣魚台行政區更名各有各的看法，但不希望因為政治立場對至今雙方（蘇澳鎮與石垣市）所建構的關係帶來負面影響。

有關取消25週年活動，李明哲說，原本希望邀請石垣市長中山義隆來訪，但現在蘇澳漁民對釣魚台行政區更名一事感到十分氣憤，「今年並不適合舉行活動」。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）