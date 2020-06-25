　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲釣魚台。（圖／CFP）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本沖繩縣石垣市更改釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）所在行政區名，日媒報導，與石垣市締結姊妹市關係的宜蘭縣蘇澳鎮，因此有意取消原訂舉行的姊妹市25週年活動。

日本沖繩縣石垣市議會22日表決通過，確定將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的所在行政區名，從「登野城」變更為「登野城尖閣」，預計10月1日施行。

中華民國外交部表示，釣魚台列嶼主權屬於台灣，任何意圖改變此事實的行為均屬無效，外交部已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。

日本琉球新報報導，石垣市的更名舉措也對跟台灣姊妹市交流產生影響。

宜蘭縣蘇澳鎮今年準備迎接締結姊妹市25週年，蘇澳鎮長李明哲接受琉球新報記者採訪時說，「本來計劃9月到10月底要舉行25週年活動，但石垣市決定變更名稱後，讓我們不得不取消相關活動」。

蘇澳鎮與石垣市至今已在教育及特產品等各方面開展交流；今年4月石垣市出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例後，蘇澳鎮還捐贈口罩及防護服等醫療物資給石垣市。

李明哲說，台灣跟日本對釣魚台行政區更名各有各的看法，但不希望因為政治立場對至今雙方（蘇澳鎮與石垣市）所建構的關係帶來負面影響。

有關取消25週年活動，李明哲說，原本希望邀請石垣市長中山義隆來訪，但現在蘇澳漁民對釣魚台行政區更名一事感到十分氣憤，「今年並不適合舉行活動」。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
岳庭13歲兒敗血症「邊哭邊吐血」生命跡象不穩　醫：狀況很不好
「2萬支iPhone 11」全燒光！　陸貨櫃車起火損失6億元
網罵台灣防疫超鬆散！　莊人祥笑回實際狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

蔡其昌：中火問題應回歸用電專業　而非政治人物的秀場

為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

不甩「南北粽戰爭」！蘇貞昌一句話偷示愛　網友被閃爆：瞎了

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

蔣萬安再諷謝長廷「助日代表」：有時間發文討拍不如走出辦公室抗議

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

蔡其昌：中火問題應回歸用電專業　而非政治人物的秀場

為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

不甩「南北粽戰爭」！蘇貞昌一句話偷示愛　網友被閃爆：瞎了

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

蔣萬安再諷謝長廷「助日代表」：有時間發文討拍不如走出辦公室抗議

戀愛、離婚都陪著她！宋慧喬為他破例　現身電影院「貼臉親密照曝光」

端午節就是要拜這尊　　國定古蹟麥寮拱範宮請出「龍頭公」

報告揭北京鎖定開發中國家記者　提供免費出遊…壓下負面消息

國小獎狀「立委照片」篇幅大過學生　網傻眼：以為是競選文宣

端午連假睡覺被打擾…辣媽直播主火大想翻臉　下一秒被婆婆「霸氣舉動」征服

貨櫃屋賞夜景、數星星！特搜台中咖啡廳　三角森林玻璃屋超浪漫

桃園男凌晨喧嘩遇警盤查　謊報身分被戳破警查出是毒品通緝犯

黑衣男大街激吼女友爸…亮甩棍「譙到燒聲狂咳嗽」！網笑：阿是要動手了沒

他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

基隆碩士生偷拍裙底風光　美女教師同意和解：給他改過自新機會

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

政治熱門新聞

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

中火不甩台中市府點火2號機　顏寬恒震怒

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

爸披民眾黨袍出征高雄補選　呱吉辦公室員工吐心聲

桃園段樹文宣誓遞補議員　獻花跪謝母恩

大巨蛋偷施工　柯：滿街賭場只有警察不知道

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

柯建銘「性轉照」連蔡英文都看過

柯文哲突襲稽查酒店怒批：一看就知不合格「名單送上來」

國民黨青年：要為了九二共識失去兩個世代的年輕人？

韓國瑜：希望藉端陽佳氣一掃陰霾

更多熱門

相關新聞

暴雨狂襲九州　「道路全成泥巴河」萬人迫遷移

暴雨狂襲九州　「道路全成泥巴河」萬人迫遷移

日本九州地方北部今天上午受梅雨鋒面影響降下破紀錄大雨，日本氣象廳已發布「破紀錄短時間大雨情報」，地方政府也發布「避難勸告」與「避難指示」，籲數萬家戶避難。

北韓「天龍人」餓壞了！怒譙金正恩「搞核武」

北韓「天龍人」餓壞了！怒譙金正恩「搞核武」

逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

逢日就軟？謝長廷硬起來「5大證據」反擊：過去4年抗議18次

蔣萬安：謝長廷有時間發文討拍不如走出辦公室抗議

蔣萬安：謝長廷有時間發文討拍不如走出辦公室抗議

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

關鍵字：

蘇澳釣魚台日本石垣日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面