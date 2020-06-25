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發現20年前遺囑！樂天前會長3國語言「指定次子繼承」...長子崩潰批無效

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高齡94歲的樂天創辦人辛格浩周一坐著輪椅名出庭受審。(圖／達志影像／美聯社)

▲樂天集團創辦人辛格浩生前以3國文字簽下遺囑，指定次子辛東彬繼承集團。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

事業版圖橫跨日、韓兩國的樂天集團創辦人辛格浩（신격호，重光武雄）以98歲高齡於今年1月19日病逝，而其20年前以韓、日、英3國文字簽名的遺囑也在24日對外曝光，該遺囑指定次子辛東彬（신동빈，重光昭夫）為集團繼承人，讓長期與弟弟處於繼承人競爭關係的長子辛東主（신동주，重光宏之）大為不滿，表示遺囑公開之時間點「非常詭異」，不具法律效力。

綜合韓媒報導，辛格浩2000年3月4日在東京的辦公室內親筆寫下該遺囑，並將遺囑放入保險櫃，樂天集團自今年1月創辦人逝世後便陸續整理遺物，卻礙於新冠肺炎爆發，才遲至近期發現，並於6月24日對外公開。遺囑中明確指出，樂天集團繼承人為次子辛東彬，至於長子SDJ corporation會長辛東主（樂天控股前副會長）則需交出日本樂天控股等集團經營業務權、人事決策權，且家族內部不得出手干預集團經營。

▲▼辛東主（左）與辛東彬（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛東主（左）與辛東彬（右）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中央日報》，日本法院11日在辛格浩4名子女的法律代理人見證下，開封此份遺囑；而辛東彬24日結束樂天控股股東大會與理事會後，透過視訊會議向日韓兩國樂天集團員工公開遺囑內容，強調未來會為集團所有職員的幸福打拼。

然而辛東主卻認為該份遺囑並不具法律效力，公開的過程也有程序上的問題，且在辛格浩前會長逝世近5個月後才公開，時間點不得不讓人起疑，「雖然辛格浩名譽會長在2000年3月4日訂立該遺囑，然而他在2015年就已卸下樂天控股的代表權；且放置該遺囑的保險櫃，都會每月確認內容物，並記錄在帳本上，遺囑不可能到現在才被發現。」

►韓聯社：樂天集團創始人辛格浩病逝　享壽99歲

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