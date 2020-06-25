連續3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞了...怒譙金正恩：有必要搞核武嗎

▲外傳平壤已有上流階層不滿金正恩的核武政策，而清津、咸興甚至陸續有人餓死。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）炸毀兩韓聯辦，在最高領導人金正恩23日下令擱置軍事行動後，才緩解連日來的緊張氣氛；不過對北韓當局而言，境內的紛擾不安，似乎才是考驗的開始！外傳因國際間的經濟制裁，加上新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，首都平壤的民眾已連續3個月無法領取政府配給的物資，清津、咸興等都市甚至傳出人民餓死路邊，經濟蕭條慘況堪比90年代「苦難的行軍」；居住在平壤的菁英階級更質疑，「有必要為了搞核武被國際制裁，餓死全國嗎」，嚴重威脅金正恩的統治威信。

根據南韓《朝鮮日報》，專家分析，北韓內部可能正面臨危及統治階級地位的經濟危機，連居住在平壤的上流階級也看不下去，因此勞動黨第一副部長金與正才會以脫北團體空飄的傳單為藉口砲轟南韓，除動員人民參與反南韓示威、印製反南韓傳單，還炸毀韓聯辦，除了能再次團結國內民心、將炮口一致對外，還能將北韓經濟蕭條的責任轉嫁南韓。

熟稔北韓內部的消息人士表示，從黃海道供給至首都平壤的白米，在庫存上早陷入危機，加上今年初新冠肺炎爆發，政府封鎖朝中邊境，平壤市民從4月起陸續領不到政府的配給物資。據悉，平壤的居民大多是黨、政府、軍隊高層與其家眷，長期以來受政府特別關照，甚至有「平壤共和國」的稱號，宛如北韓版的天龍國，若首都民心動搖，對金正恩維繫政權可能構成威脅。

▲遼寧丹東有16輛貨車，正等待開往北韓新義州。



因此，熟稔朝中貿易的消息人士表示，北韓政府將進口糧食視為優先課題，持續鼓勵貿易公司設法進口糧食。美國智庫「北緯38度」（38 North）23日（當地時間）公開一張攝於15日的朝中鴨綠江邊境衛星相片，圖中顯示正有16輛貨車正從遼寧省丹東出發，準備跨越中朝友誼大橋至北韓新義州。

不僅如此，金正恩5月1日曾參與順川磷肥料工廠的完工典禮，順便對外露臉，然而該工廠之後卻付不出勞工的薪資，早已停止作業；原訂4月15日完工的元山葛麻海岸觀光地區，因建材短缺、北韓持有外匯持續枯竭等因素停工；而被北韓視為白頭山血統聖地的三池淵市觀光建設與造鎮計劃，也可能無法趕在今年朝鮮勞動黨創黨紀念日（10月10日）完工。

▲外傳由於經濟蕭條加劇，元山葛麻海岸觀光區可能無法如期完工。（圖／朝中社）

國際社會在2017年強化經濟制裁力道，使北韓經濟面臨蕭條，加上去年的非洲豬瘟、今年的新冠肺炎，更讓國內經濟雪上加霜。

南韓國策研究所分析，北韓生活必需品進口面臨中斷，使基本經濟活動停滯，若狀況持續惡化，北韓持有的外匯可能在一年內枯竭。統一研究院研究委員趙漢凡（조한범）指出，北韓面臨史上最糟的經濟危機，使國內人民的不滿來到最高峰，堪比「苦難的行軍」時期，「北韓近日來對南韓的挑釁行為，有可能是想撇清經濟蕭條的責任，並向中國大陸、南韓當局索討更大規模的物資援助。」

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