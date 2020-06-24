墨西哥7.4強震至少4死！　地表驚現裂縫「不斷開合」

▲墨西哥強震地面反覆開合。（圖／翻攝推特／@EmilianoSwiftie）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）當地時間23日上午10時29分，發生規模7.4的淺層地震，深度26.3公里。強烈地震造成路面明顯開合，碎石瓦礫大量崩塌，最終造成至少4人死亡，許多人都受到嚴重驚嚇，甚至蹲在路上相擁而哭。

根據美國地質調查局（USGS）觀測，地震震央位在聖塔瑪莉亞薩波蒂特蘭（Santa María Zapotitlán）西南南方12公里處。當地媒體報導，目前部分地區受影響的建築物停電，旅遊區瓦圖爾科（Huatuico）少部分建築物倒塌，造成死傷，當地一間醫院也受損，病人需疏散至他處。



This was the earthquake in Mexico City pic.twitter.com/pZJ78u6qGy — emiliano (@EmilianoSwiftie) June 23, 2020

報導指出，該州港口薩利奈克魯斯（Salina Cruz）一處煉油廠，地震後傳出火警，火勢很快被撲滅，無人死亡，但有工人受傷。

美國國家氣象局（NSW）太平洋海嘯預警中心警示，震央周圍近1000公里內的地區，包括墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯等東太平洋沿岸地區，可能發生高達3公尺的海嘯。墨西哥當局指出，海水水位最多會上漲1.1公尺。

規模7.4強震，加上震源淺，極可能造成毀滅性災難；2017年墨西哥中部發生7.1地震，包括首都墨西哥城及周邊各州，共有355人因此死亡。