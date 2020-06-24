一花一世界：墨西哥Moises Hernandez不存在的花器

若說插花如作畫，花器如畫框，也是畫中的一環，然而，當你只想呈現單枝花的美好盛放，佔據體積的花瓶，無論多小或多透明，都會因其造型而對花材有所侷限，並顯得存在感十足。墨西哥設計師莫伊斯‧埃爾南德斯（Moises Hernandez）的No Vase系列，讓花宛如從土地而生而綻，並為空間帶來靜好禪意。

設計師表示，他在設計花器這類小物時，會考慮到墨西哥的「混亂」特質。「在墨西哥，我們生活在一團混亂又飽和的秩序中，並且被許多元素、色彩與紋理所包圍。」埃爾南德斯補充，「因此，如果我們創建一個全然不同的感知，一個物體看似不存在，又能發揮功用，那該是什麼樣子？」

埃爾南德斯的No Vase是將兩片切割成基本幾何形的金屬薄板相疊合，包含不銹鋼圓，黃銅六邊形和矩形銅三種樣式。底部組件中央挖空裝水提供直物水分，上部則開小孔讓花梗插入而得以自然挺立，以平坦如虛無的薄片代替具量體感的花瓶。

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當花枝插擺上去，枝葉像是從見不到根底的土壤中悠悠向陽上長，由於花器僅能容納單枝細莖，人們會更專注於枝幹的線條姿態，以及花葉的綻放模樣。圓形不銹鋼與六邊形黃銅的孔洞製中，使花朵能在方圓中昂頭直立，讓人在「一花一世界」中感受侘寂之美。而矩形銅孔洞在側，適合枝葉偏斜的花植，斜枝如一美人在臥，在光影伴舞下，顯得懶慵清雅。

圖文來源／dezeen

（完整文章請看瘋設計）

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