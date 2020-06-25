萬和宮端午木屐躦鯪鯉　盧秀燕感謝廟方不因疫情中斷

▲萬和宮舉辦端午傳統文化活動，盧秀燕到場體驗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

萬和宮25日舉行台中獨有端午習俗「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」活動，台中市長盧秀燕親身穿上同心協力木屐持槳為活動揭序幕，並代表接受萬和宮捐贈300萬幫助台中市國中小裝冷氣。盧秀燕表示，感謝萬和宮捐贈冷氣並且舉辦台中重要傳統文化活動，不因疫情而中斷。

新冠肺炎疫情雖然趨緩，台中市府仍預定停板端午節民俗盛事。萬和宮為讓傳統不中斷，決定接下重責大任，今天上午舉辦半天的「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」活動。吸引許多親子到場參加。市長盧秀燕也親自到場體驗，與民眾同樂。

▲萬和宮舉辦端午傳統文化活動，盧秀燕親身體驗，感謝廟方讓傳統文化活動不中斷。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，感謝萬和宮捐贈300萬，幫助台中市國中小學裝設冷氣。萬和宮是台中重要的媽祖信仰宮廟之一，不僅照顧鄉親里民，也傳承地方民俗活動，市長提醒，民眾出遊在人潮聚集處要配戴口罩、勤洗手等，落實個人衛生防疫措施，祝福端午佳節平安、健康。

萬和宮董事長蕭清杰表示，今年因疫情縮小規模，但今年依舊有端午民俗闖關、木屐舞及社區民族表演、親子競賽、端午立蛋等活動，也有南屯在地美食如麻芛、肉粽、魚丸湯等，更贈送荷葉扇讓市民消暑，傳承年度盛會。

▲萬和宮捐贈300萬元，幫助台中市的國中小裝設冷氣。（圖／台中市政府提供）

今日同時舉辦萬和宮捐贈儀式，教育局表示，萬和宮捐贈300萬元給中市南屯區國中小作為冷氣設備費，裝設學校的設施皆採「實名制」，標示捐贈名字或單位，感謝萬和宮的善心義舉，改善學生的學習環境。

民政局表示，今日活動雖取消千人穿木屐踩街，但也增加許多親子競賽項目，除免費送百顆雞蛋，讓民眾體驗端午立蛋趣味，還有「端午民俗闖關摸彩活動」，民眾只要走完萬和宮前殿、萬和宮文物館、文昌公廟、南屯老街中南米麩及慶隆打鐵店5個關卡，即可抽2台50吋液晶電視及10 輛自行車等豐富大獎，吸引眾多民眾參加。

今日市長盧秀燕在民政局長吳世瑋、教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋陪同下出席，市議員劉士州、朱暖英、何文海、張耀中、財團法人台中市萬和宮董事長蕭清杰、台中市犁頭店民俗才藝活動促進會理事長陳阿水、南屯區長林秋萬，及多位地方鄰里長也到場，立法委員張廖萬堅則派員致意。

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