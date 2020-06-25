中火2號機重啟中市府要重罰　環保署喊話：不應濫用空汙法條文

▲環保署喊話中市府，不應濫用空汙法條文，應依法執行公務。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

台中市環保局昨晚間稽查台中電廠，認為該電廠2號機組未遵守該局廢證處分，表達將依空汙法開罰，環保署今（25日）提醒台中市政府，108年12月廢證的違法行政處分，環署已依法撤銷，因此，台中電廠2、3號機操作許可已回到展延審查狀態，而且依空汙法規定，審查期間，原許可繼續存在，可繼續操作。

環保署提到，至於中市府不服該署撤銷處分因而提起訴願，行政院認為台中市環保局無權提出訴願，已做成不受理決定。必須再次提醒中市府目前原廢止台中電廠2，3號機操作許可證處分已不存在，應依空汙法相關規定繼續審查許可證展延，不應濫用空汙法條文，以恐嚇將移送負責人等方式，要求合法運作機組停機。

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▲中市府表示，如確認中火違法啟動，將依空汙法最高處2千萬元罰鍰，並且勒令停工。（圖／台中市政府提供）



環保署說明，中市府以台中電廠生煤使用量超限為由，先後於108年12月間針對該電廠進行3次處分並自109年1月1日廢止2、3號機(M02、M03)操作許可證及生煤使用許可證案，經該署查明其裁罰，錯誤引用空汙法事實明確，為避免產生國賠及維護法律秩序，故於109年2月25日依行政程序法第117條規定，依法撤銷中市府罰鍰與廢證行政處分，而且本案再經台中市環保局提起訴願，行政院於109年6月24日認定無權訴願，訴願不受理，在在證明台中市環保局原行政處分有極大瑕疵。

▲中火民調曾顯示7成民眾反對燃煤機組重啟，市長盧秀燕表示尊重並繼續努力。（圖／台中市政府提供）



環保署表示，台中電廠2、3號機操作許可證已依空汙法規定，於108年11月即向中府提出展延申請，因此，中市府108年12月違法廢止許可證行政處分，既經該署依法撤銷，自應回到原廢止前之展延審查狀態，該局應依空汙法相關規定繼續完成展延審查，而在完成展延准駁前，台中電廠依空汙法30條第3項得依原許可證內容繼續操作，並無所謂無證操作，違法操作的說法，環保署呼籲中市府應確實了解相關規定，切勿肆意濫權，應依法執行公務，方為正途。

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