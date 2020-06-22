狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

▲逆子要不到錢，竟當街砸殺老父，一審判無期徒刑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

孫姓男子跟七旬老父要千萬元投資不成，竟當街痛毆老父，還拿水泥石墩猛砸父親頭、臉，送醫不治。台中地院22日審結，認定孫男殺害直系尊親屬事證明確，但他罹患「器質性精神疾病」，犯案時辨識違法行為能力有降低等，減刑為無期徒刑，褫奪公權終身，服刑完畢或赦免後令入監護3年。全案可上訴。

去年7月26日下午，42歲孫姓男子因經商失敗後長期無業當啃老族，他有意重起爐灶，當天下午去找躲他的70多歲老父，開口要1千萬元作為生意資金，老父因無力支付拒絕。

▲員警到場將逆子壓制。（圖／資料照）

孫男竟惱羞成怒，先將老父從3樓拖到1樓大門外，以鋁門狠夾父親脖子，再走到門口拿起「請勿停車」，重達15公斤多的水泥石墩底座朝著父親猛砸他頭部、臉部及身體，當場傷重送醫不治。孫男外婆見狀曾上前制止逆孫，不料卻反遭痛賞巴掌；一旁母親見狀也只能跪地，哭求兒子「不要再打了！」。警方也依殺害直系尊親屬罪移送孫男，隨後遭檢察官聲押獲准。

據了解，孫男家暴紀錄不少，他曾毆打父親、抓才國小的女兒頭去撞桌子、用冰箱門撞前妻頭部，甚至推擠外婆。

台中地檢署偵查時，孫男胞姊、胞妹更請求判弟弟極刑，也就是死刑，偵結時就建請院方，如孫男有精神疾病，且案發時辨識能力有受影響，就求處無期；若案發時行為能力正常，就處以死刑。

台中地院今天審結，合議庭認為孫男殺害父親事證明確，經完成精神鑑定顯示，他罹患器質性精神疾病，行為時確有辨識違法能力降低情形，依法減刑，判處無期徒刑。

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