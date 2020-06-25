基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽　林右昌：親近海洋熱愛運動

▲ 基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年端午嘉年華系列活動雖因疫情關係取消，市府教育處舉辦和往年不同的「防疫新生活，端午划槳趣」龍舟板體驗、親子幼兒船趣味競賽，市長林右昌和教育處長林祝里25日領軍市府隊，體驗龍舟板立式划槳，直呼好玩，透過活動讓基隆孩子，親近海洋也愛運動。

林右昌指出，台灣是海洋國家，基隆是海洋城市，教育處利用海洋資源規畫系列課程成為基隆教育特色，特別注重與海洋連結。在端午佳節透過活動設計積木組裝成船、龍舟板立式划槳，讓不同年齡層孩子，親近海洋也熱愛運動。

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▲ 基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽，讓孩子培養勇於冒險嘗試的精神。

教育處長林祝里表示，端午趣味競賽體驗活動，讓孩子培養勇於冒險嘗試的精神，並在與自然環境相處中，學會尊重與包容，進而愛護海洋、熟悉海洋、親近海洋及享受安全的海洋，讓海洋體驗成為基隆孩子共同城市記憶。

教育處表示，熱鬧滾滾的趣味龍舟板競賽，總計有15校200多位學生參與。活動辦理四梯次水域體驗活動，共約150位民眾參加，大家都直呼太好玩了，是一項不同於以往端午節體驗活動。

▲ 規劃「幼兒船競賽」搭配傳統與創新的想法，除了讓孩子們能玩玩水、消消暑。

在小艇碼頭進行體驗式趣味競賽，由國中及國小高年級生組隊體驗「龍舟板立式划槳」的趣味競速比賽，每隊下場8人，並由海大教練擔任舵手，讓學生透過團隊合作，在基隆美麗海洋水域中，放心、開心享受體驗水域運動。

此外，規劃「幼兒船競賽」，兩梯次共40組親子，搭配傳統與創新的想法，除了讓孩子們能玩玩水、消消暑，還能發揮藝術細胞，利用積木組裝成船隻航行，只要將信物北極熊利用組裝的船，發射送到對岸父母親手上，就算成功過關!這項活動更具互動性，好玩、新奇又能訓練幼兒邏輯思考、解決問題及創意設計等能力。

為了鼓勵大家樂活運動，讓全市國中小學子和幼兒園幼童留下專屬共同記憶，營造專屬於基隆孩子端午趣味回憶，配合行政院推動「向海致敬」政策，透過水上活動結合端午節慶趣味競賽，讓學生從小就能親近海洋，擁抱海洋，創造專屬自己和家鄉情感連結，別具意義。

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