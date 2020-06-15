獨／醉小開BMW載辣妹撞死身障男　父現身告別式嗆：遺體還要花大錢修復？

記者李忠憲／台中報導

身障張姓男子日前在大雅遭陳姓工程小開酒駕駕駛BMW撞死，15日舉行告別式。陳男父母現身僅上香鞠躬致意，面對媒體追問，他態度傲慢，快閃離去。知情人士表示，陳父不滿死者「花大錢」辦告別式和修復遺體，和解時還嗆「只賠20萬」，對兒子的惡行毫無歉意！

▲肇事陳男父親到告別式上香，卻質疑死者家屬花大錢辦告別式、遺體修復，嗆說只願賠20萬。（圖／記者李忠憲攝）

26歲陳姓工程小開5月31日凌晨酒後駕駛BMW6系列雙門轎跑車，載2名年輕女子返家途中遇警攔查竟加速逃逸，從後方高速衝撞身障張姓男子所開的白色轎車。張男全身重傷，顱骨破裂，因顱內出血傷重不治，BMW也幾乎全毀，陳男遭檢方聲押獲准，目前關押在台中看守所內。

據了解，死者家屬委由尊仁生命事業公司處理後事，由於張男顱骨破裂，全身重傷，另也請安妮詩生命美學團隊協助做遺體修復，並在今天下午舉行告別式。

▲▼肇事陳男父母到告別式上香致意，與死者家屬完全沒互動，就轉身離開。（圖／記者李忠憲攝）

知情人士透露，陳男與死者都住海線地區，陳男父親事發後曾與死者家屬談和解，但態度十分囂張。他除了不滿告別式要花那麼多錢「辦這麼大」，還質疑「這需要做遺體修復？」，甚至在討論和解事宜時直接嗆說「只賠20萬！」。遺體修復團隊得知後，決定不收錢，免費協助。

陳男父母今天下午出現在告別式現場，刻意安排在最後順位上香致意，結束後也沒跟死者家屬表達歉意，不發一語就轉身離開。

▲肇事陳男父母搭計程車快閃離開。（圖／記者李忠憲攝）

記者上前追問陳父，詢問他對於兒子的行為，是否有跟死者家屬和解？是否要跟家屬及社會大眾道歉或說什麼？但陳父卻完全不理會，將帽緣壓低，口罩拉高，走出殯儀館到對面路旁。其妻隨後搭計程車過來，陳父立刻上車猛力關門後離去。

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