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蔡其昌：中火問題應回歸用電專業　而非政治人物的秀場

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▲台電將視用電需求隨時重啟中火燃煤機組。（圖／台中市政府提供）

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

記者林銘翰／台北報導

台電公司24日宣布，台中火力發電廠2號機組晚間重啟，台中市政府隨即發表聲明，將依法開單告發。對此，立委選區在台中的立法院副院長蔡其昌25日表示，發的電夠不夠用、需不需要啟用發電機組，應該回歸用電專業，而不是變成政治人物的秀場，因為人民已經看膩了。

台中市政府為了改善空污，廢止台中火力發電廠2、3號兩部燃煤機組許可證，不准中火運轉發電，不過行政院環保署卻撤銷中市府廢照處分，24日晚間更宣布點燃2號機，台中市環保局也立刻前往稽查，發現屬實後立刻要求停工。

對此，蔡其昌25日表示，用電量居高不下，24日尖峰用電3716萬瓩是台灣用電史上第三度衝破紀錄，過去從未在6月出現這麼高的用電量，代表夏季尖峰用電已來臨，夏天發電機組狂操，為確保萬一遇上突發事故，仍有足夠電力可調度，避免發生限電或停電的狀況，也因此台電先讓歲修完成的2號機組啟用，也讓運轉已久的1號機組關掉檢修。

蔡其昌認為，發的電夠不夠用、需不需要啟用發電機組，應該回歸用電專業，而不是變成政治人物的秀場，因為人民已經看膩了。

蔡其昌指出，台中市長盧秀燕在2018年用「市長換人空氣換新」的口號，得到了市長大位，今年初又如法泡製打出「總統換人空氣換新」的口號，結果冬季時火力發電廠關了一半機組，空汙卻還是紫爆連連。

蔡其昌說，現在因為用電量突破歷史新高，必須啟用發電機，盧秀燕又與國民黨開始大動作指控空汙，結果啟用後的今天空氣品質十分優良，又被重重賞了一巴掌。

蔡其昌強調，用電與空污問題，需要中央地方攜手合作，除了一起推動中火燃煤機組的更新成「燃氣機組」的進度，台中市各項固定污染源、移動污染源與來自中國大陸的境外污染問題，都需要全面進行檢討改善，否則只是一再地拿中火政治操作，「不要再把人民當傻子了」。

▲盧秀燕澄清，她不是賣地王，而是建設王。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕25日受訪時則痛批台電，這根本就是違法開機！除了將依《空污法》開罰中火200萬外，也喊話台電「不該知法犯法」。

盧秀燕強調，台電是國營事業，更不應知法犯法、帶頭違法，市府半年前依法審查中火執照決定撤照，審查權、發照權在地方政府，台電開機燃煤就是違法，必須接受法律制裁，希望台電懸崖勒馬，國營事業不應有特權，市府不會妥協、也不會害怕，全力維護中部人的健康及空氣品質，不讓中火違法開啟。

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