　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／馬克杯狂毆頭+皮帶勒頸　狠男殺友「拖浴缸淹口鼻」二審結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子馬克杯重毆、皮帶勒殺好友，台中高分院依殺人罪判14年徒刑，褫奪公權6年。（圖／東森新聞）

▲男子侯政宏用馬克杯重毆、皮帶勒殺好友，台中高分院依殺人罪判14年徒刑，褫奪公權6年。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

南投男子侯政宏只因忘年之交張舜明斥責他擅闖他家，「叫你不要來還來！」竟持馬克杯狂毆、皮帶勒頸，狠心的他還將張男丟入滿水位浴缸淹口鼻確認是否已死，如果還活著再殺。台中高分院審結，認為侯男行為時並無精神障礙等影響，但考量他有憂鬱症、酗酒又是累犯，比一審多判半年也就是14年。全案仍可上訴。

判決書指出，31歲男子侯政宏平日打零工維生，居無定所，與64歲男子張舜明因工作認識，也是忘年酒友。2019年2月28日早上7點多，侯男未經張男同意就跑去他家，張在快中午時返家發現侯男在他家1樓客廳，斥責他「叫你不要再來我家，你還來」等。侯男竟惱羞成怒，先推倒張男並徒手毆打頭、臉。

▲▼男子馬克杯重毆、皮帶勒殺好友，台中高分院依殺人罪判14年徒刑，褫奪公權6年。（圖／東森新聞）

▲▼張姓男子返家發現侯男出現在家裡，斥責卻引來殺機，遭用馬克杯毆打及皮帶勒殺，因此喪命。（圖／東森新聞）

▲▼男子馬克杯重毆、皮帶勒殺好友，台中高分院依殺人罪判14年徒刑，褫奪公權6年。（圖／東森新聞）

張男趕緊逃上2樓房間反鎖房門，侯竟追上用手肘撞開房門，拿起房內的馬克杯毆打他頭部，趁他倒臥床上，又拿起床上皮帶勒他脖子。侯男走到隔壁房間休息一下，又回到現場拿馬克杯繼續毆打張男，導致張男頭部重創，因出血性休克死亡。

侯男接著短暫外出，約莫18分鐘又回到現場，除了幫張男更換為沾血衣褲外，他為了確認張是否已經死亡，還將屍體移到浴室浴缸中，將張男口鼻淹沒在水中，但張早已死亡，沒有反應。侯接著擦拭屋內血跡滅證，下午5點左右騎腳踏車逃離現場。

侯男警詢一再供稱，「我心裡就想要讓被害人死」，一審坦承「我知道這樣做會死掉，但我還是這樣做，當時真的很氣才會這樣做等」。另外，侯男連續攻擊行為，除持鈍器毆打被害人頭部，並以皮帶勒頸，顯見他無法控制自身憤怒情緒，接連數度攻擊被害人，足認殺害被害人生命決意甚堅，有致人於死之主觀犯意，甚為明確。

▲▼南投發生命案，男子與酒友口角就打死人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲侯男到案後被警方帶回現場。（圖／資料照）

侯男與辯護律師雖以罹患憂鬱症，2007年開始就醫治療，案發前1年內有去治療，沒有繼續吃藥，喝酒時會想到不開心的事情，就會影響心情等辯解。但法官根據該醫院病歷資料及精神鑑定，結果為「犯行時並無精神障礙或其他心智缺陷導致不能辨識行為違法、或欠缺辨識能力、或顯著降低情況」。

法官認為，侯男之前就有多次酒駕、竊盜紀錄，5年內再犯為累犯，一審依殺人罪判13年6月有期徒刑，褫奪公權5年應該再加重。但考量他遭朋友拒絕他再來家中就殺害對方，未與家屬和解，坦認犯行及患有憂鬱症、酒精濫用等情況，改判14年，褫奪公權6年。全案仍可上訴。

隨手拍都是美照


【更多新聞】

獨／醉小開BMW載辣妹撞死身障男　父現身告別式嗆：遺體還要花大錢修復？

獨／聯結車卡平交道自強號猛撞起火8傷　駕駛「無過失」二審逆轉無罪

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

ET快訊
香港嫁來台灣！人夫曬辣妻照「假日陪我跑UberEats」3萬
哥哥神隱14天…金與正小公主變大魔王！北韓內部曝：金正恩壓力
金門日環食美照曝光！像戒指般閃耀三連拍　民眾擠爆水頭碼頭
最美畫面曝光！「上帝金戒指」完美降臨嘉義上空　16:14食甚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大熱天攀下陡峭山崖釣魚　釣客返程熱中暑暈倒！警消攀繩救人

獨／馬克杯狂毆頭+皮帶勒頸　狠男殺友「拖浴缸淹口鼻」二審結果出爐

電動車大廠必翔「假交易真掏空」！副總遭通緝今搭機返台…200萬交保

開車左轉撞倒男騎士！美籍女師硬拗：不知道他從哪來…監視器畫面狠打臉

竹科人妻偷吃鮮肉窩邊草　冰箱「暖心紅豆湯」超可疑...夫看監視器崩潰了　　

快訊／台11線省道台東八邊段「工程車與自小客對撞」　3人輕重傷送醫急救

「我和女友…妳要一起？」跑趴嗨完被揪3P…她淚訴遭侵犯！結果很意外

已婚男警熱情猛攻「吃掉學弟妻」…糗被抓猴慘挨告！受惠通姦除罪化判免訴

桃園龍岡大操場「風箏線割脖」騎士慘摔車　警擴大追查風箏線主人

人妻激戰已婚副總...5年爽啪各國！內褲殘留混合液體　醫師夫收「神秘信」傻眼了

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

大熱天攀下陡峭山崖釣魚　釣客返程熱中暑暈倒！警消攀繩救人

獨／馬克杯狂毆頭+皮帶勒頸　狠男殺友「拖浴缸淹口鼻」二審結果出爐

電動車大廠必翔「假交易真掏空」！副總遭通緝今搭機返台…200萬交保

開車左轉撞倒男騎士！美籍女師硬拗：不知道他從哪來…監視器畫面狠打臉

竹科人妻偷吃鮮肉窩邊草　冰箱「暖心紅豆湯」超可疑...夫看監視器崩潰了　　

快訊／台11線省道台東八邊段「工程車與自小客對撞」　3人輕重傷送醫急救

「我和女友…妳要一起？」跑趴嗨完被揪3P…她淚訴遭侵犯！結果很意外

已婚男警熱情猛攻「吃掉學弟妻」…糗被抓猴慘挨告！受惠通姦除罪化判免訴

桃園龍岡大操場「風箏線割脖」騎士慘摔車　警擴大追查風箏線主人

人妻激戰已婚副總...5年爽啪各國！內褲殘留混合液體　醫師夫收「神秘信」傻眼了

熱量飆900卡！製作美乃滋「用油超驚人」一吃肥死...營養師授DIY低卡醬料

不斷更新／高國輝擊出2分砲首局富邦2比0統一先馳得點

蔡英文針對「偏鄉教育不均」提出解方　不再只有單一教材

阿Sa曬老爸年輕帥照！　撞臉鄭伊健、李小龍…「中長髮+高冷眼神」網嗨翻

10天227人確診！　北京：大學生9月難返校、中高考方案待規劃

台鐵宿舍冷氣壞掉！他傻眼「維修等兩周」...新住處床墊、棉被滿毛髮

董至成推「球狀蛋糕」慶生...胡瓜臉綠　一切泡沫噴飛全場逃

不斷更新／猿象皆三上三下　首局兩隊0比0

汕頭火鍋才不是最夯！高雄上半年美食TOP 10　南部燒肉扛霸子入榜

林飛帆反對監院人事案挫蔡英文威信？　徐國勇：我不方便替黨發言

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

少女傳謝謝後控遭性侵！軍人：她說要戴套　真相出爐

即／高雄汽機車相撞　騎士彈飛「斷腿掛踏墊上」

驚悚瞬間曝！小港翁遭撞飛「斷腿掛坐墊」

台南妹只穿內褲裸睡！遇襲以為是男友　清醒見陌生男爆哭

即／3女闖峽谷溯溪遭落石砸1死2傷

快訊／潛水失聯6天！彰化男「小琉球漂到綠島」亡

更多熱門

相關新聞

台灣沒發現過！南投驚見「番茄潛旋蛾」　防檢局急投藥

台灣沒發現過！南投驚見「番茄潛旋蛾」　防檢局急投藥

行政院農委會動植物防疫檢疫局20日表示，近期在南投埔里與仁愛地區設施番茄、茄子作物出現外來種番茄潛旋蛾（Tuta absoluta）危害，其取食葉片、莖部、果實造成植株受害。防檢局旋即會同地方政府與試驗改良場所進行現勘，並公告緊急防治藥劑，輔導農友進行緊急防治，並進行全台大追蹤。

微醺之旅市集品味葡萄酒莊文化

微醺之旅市集品味葡萄酒莊文化

日月潭萬人泳渡敲定9月27日舉行

日月潭萬人泳渡敲定9月27日舉行

中部5農會推「中部好粽」供選購

中部5農會推「中部好粽」供選購

南投縣端午節敬軍團致贈加菜金

南投縣端午節敬軍團致贈加菜金

關鍵字：

殺人馬克杯皮帶南投台中高分院

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面