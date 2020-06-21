獨／馬克杯狂毆頭+皮帶勒頸　狠男殺友「拖浴缸淹口鼻」二審結果出爐

▲男子侯政宏用馬克杯重毆、皮帶勒殺好友，台中高分院依殺人罪判14年徒刑，褫奪公權6年。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

南投男子侯政宏只因忘年之交張舜明斥責他擅闖他家，「叫你不要來還來！」竟持馬克杯狂毆、皮帶勒頸，狠心的他還將張男丟入滿水位浴缸淹口鼻確認是否已死，如果還活著再殺。台中高分院審結，認為侯男行為時並無精神障礙等影響，但考量他有憂鬱症、酗酒又是累犯，比一審多判半年也就是14年。全案仍可上訴。

判決書指出，31歲男子侯政宏平日打零工維生，居無定所，與64歲男子張舜明因工作認識，也是忘年酒友。2019年2月28日早上7點多，侯男未經張男同意就跑去他家，張在快中午時返家發現侯男在他家1樓客廳，斥責他「叫你不要再來我家，你還來」等。侯男竟惱羞成怒，先推倒張男並徒手毆打頭、臉。

▲▼張姓男子返家發現侯男出現在家裡，斥責卻引來殺機，遭用馬克杯毆打及皮帶勒殺，因此喪命。（圖／東森新聞）

張男趕緊逃上2樓房間反鎖房門，侯竟追上用手肘撞開房門，拿起房內的馬克杯毆打他頭部，趁他倒臥床上，又拿起床上皮帶勒他脖子。侯男走到隔壁房間休息一下，又回到現場拿馬克杯繼續毆打張男，導致張男頭部重創，因出血性休克死亡。

侯男接著短暫外出，約莫18分鐘又回到現場，除了幫張男更換為沾血衣褲外，他為了確認張是否已經死亡，還將屍體移到浴室浴缸中，將張男口鼻淹沒在水中，但張早已死亡，沒有反應。侯接著擦拭屋內血跡滅證，下午5點左右騎腳踏車逃離現場。

侯男警詢一再供稱，「我心裡就想要讓被害人死」，一審坦承「我知道這樣做會死掉，但我還是這樣做，當時真的很氣才會這樣做等」。另外，侯男連續攻擊行為，除持鈍器毆打被害人頭部，並以皮帶勒頸，顯見他無法控制自身憤怒情緒，接連數度攻擊被害人，足認殺害被害人生命決意甚堅，有致人於死之主觀犯意，甚為明確。

▲侯男到案後被警方帶回現場。（圖／資料照）

侯男與辯護律師雖以罹患憂鬱症，2007年開始就醫治療，案發前1年內有去治療，沒有繼續吃藥，喝酒時會想到不開心的事情，就會影響心情等辯解。但法官根據該醫院病歷資料及精神鑑定，結果為「犯行時並無精神障礙或其他心智缺陷導致不能辨識行為違法、或欠缺辨識能力、或顯著降低情況」。

法官認為，侯男之前就有多次酒駕、竊盜紀錄，5年內再犯為累犯，一審依殺人罪判13年6月有期徒刑，褫奪公權5年應該再加重。但考量他遭朋友拒絕他再來家中就殺害對方，未與家屬和解，坦認犯行及患有憂鬱症、酒精濫用等情況，改判14年，褫奪公權6年。全案仍可上訴。

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