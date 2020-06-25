新增一例不擔心！林佳龍續推安心旅遊　「郵輪跳島遊程」7月底出爐

▲林佳龍表示，7月底將推出郵輪跳島遊程。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊計畫，旅行業者也規劃推出「郵輪跳島」遊程。交通部長林佳龍表示，雖昨日出現一例本土案例，但只要落實防疫新生活，就可放心出遊，另外，預計旅行社將於7月底、8月初，推出郵輪跳島遊程。

今日開始是為期四天的端午連假，不少民眾計畫外出旅遊，不過昨日出現一名本土感染的女學生，恐怕會打擊國人旅遊信心。林佳龍表示，只要落實防疫新生活，就可正常出遊，搭乘大眾運輸也要戴口罩、量體溫、保持社交距離。

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▲林佳龍表示，落實防疫新生活就可安心旅遊。（圖為武陵農場／武陵農場提供）

林佳龍表示，已有旅行社、郵輪公司的業者申請「郵輪跳島」，指揮中心也支持，他強調，郵輪就是一個社區，只要上去的旅客都做好防疫措施與防護，落實防疫新生活，也可以安心旅遊，預計6月下旬會有記者會，宣布相關計畫，旅行社規劃將於7月底、8月初推出。

另外，今日是開放旅客來台轉機的第一天，林佳龍表示，由於有限制對象，因此來轉機的旅客不多，必須搭乘華航、長榮、國泰等航空公司，可說是針對國人為主，若計畫順利，未來也會逐步擴大開放對象，目前針對轉機客有限時停留、專人服務，真正落實空間區隔與人潮分流。

▲旅行業者已開始規劃郵輪跳島遊程，指揮中心也表示支持。（圖為雲頂郵輪探索夢號／記者陳涵茵攝）