剛從英國回來！他揭「台灣防疫超鬆散」真實情況　網嘆：大家鬆懈了

▲網友從英國返台，對防疫鬆散程度感到吃驚。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活漸漸恢復正常，不過就有剛從英國搭機返台的「海龜」發文，闡述一路上離譜的見聞，直言現在國家防疫根本超鬆散，先是機上乘客不把防護當回事，下機又只簡單量體溫、出關完全不設防，防疫專車的司機沒照SOP執行，回家隔離則全憑良心回報，想自費做篩檢也難符合資格。

男網友24日晚間在PTT發文，表示他之前滯留在英國沒能回家，親眼目睹當地台灣人好像沒在怕，一堆人出門不戴口罩，這也讓他心中產生懷疑，會不會早就感染了新冠肺炎，只是可能自行痊癒了或是成為無症狀感染者，

請繼續往下閱讀...

經過3個月的等待，終於有了返台機會，他心想入境時說不定能順便做篩檢，才能放下心中不安的大石。就這樣，一整群在英國大爆發時期無法回家的台灣人，這時擠滿了一台班機回台，不過他也十分擔心，許多同胞在英國根本沒認真防疫，上機也沒認做好防護，「就我個人看法還有某些台灣人的習慣，這台飛機不太可能大家都沒事。」

▲民眾戴口罩防疫。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

6月22日傍晚，飛機抵達桃園機場，男網友預期會看到嚴格的防疫管制，結果只是簡單的量量體溫，若有人偷吃退燒藥根本不會被發現，「下飛機到出機場幾乎沒人管」！他說，按照規定返家得搭乘防疫車，聽起來很專業，但實際上就是普通的小客車，司機也超隨便，「路上還問我要不要在休息區下車上廁所」。

成功到家後，緊接著是為期14天的居家檢疫，不過回報資料全是自行填寫，「媽的你亂填也沒人知道」。他無奈表示，回台灣才知道自費篩檢有條件限制，基本上很難符合資格，如果真的是無症狀感染，有沒有傳染給別人還真不知道，「所以勸大家還是多注意點，外出還是要戴口罩啦！」

文章貼出後，許多網友表示經歷了長期抗戰，感覺得出台灣人開始鬆懈了，「3月就這樣了，其實台灣真的靠良心防疫」、「你發這篇害我今天晚上怕到睡不著」、「口罩還是繼續戴著比較安心」、「台灣真的就是不篩檢就沒確診」、「佛系防疫你敢嘴」、「居然放鬆了」、「沒辦法人性啊，鬆懈了。」