　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛從英國回來！他揭「台灣防疫超鬆散」真實情況　網嘆：大家鬆懈了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友從英國返台，對防疫鬆散程度感到吃驚。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活漸漸恢復正常，不過就有剛從英國搭機返台的「海龜」發文，闡述一路上離譜的見聞，直言現在國家防疫根本超鬆散，先是機上乘客不把防護當回事，下機又只簡單量體溫、出關完全不設防，防疫專車的司機沒照SOP執行，回家隔離則全憑良心回報，想自費做篩檢也難符合資格。

男網友24日晚間在PTT發文，表示他之前滯留在英國沒能回家，親眼目睹當地台灣人好像沒在怕，一堆人出門不戴口罩，這也讓他心中產生懷疑，會不會早就感染了新冠肺炎，只是可能自行痊癒了或是成為無症狀感染者，

請繼續往下閱讀...

經過3個月的等待，終於有了返台機會，他心想入境時說不定能順便做篩檢，才能放下心中不安的大石。就這樣，一整群在英國大爆發時期無法回家的台灣人，這時擠滿了一台班機回台，不過他也十分擔心，許多同胞在英國根本沒認真防疫，上機也沒認做好防護，「就我個人看法還有某些台灣人的習慣，這台飛機不太可能大家都沒事。」

▲▼防疫,人潮,口罩,街頭,鬧區,下班人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾戴口罩防疫。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者周宸亘攝）

6月22日傍晚，飛機抵達桃園機場，男網友預期會看到嚴格的防疫管制，結果只是簡單的量量體溫，若有人偷吃退燒藥根本不會被發現，「下飛機到出機場幾乎沒人管」！他說，按照規定返家得搭乘防疫車，聽起來很專業，但實際上就是普通的小客車，司機也超隨便，「路上還問我要不要在休息區下車上廁所」。

成功到家後，緊接著是為期14天的居家檢疫，不過回報資料全是自行填寫，「媽的你亂填也沒人知道」。他無奈表示，回台灣才知道自費篩檢有條件限制，基本上很難符合資格，如果真的是無症狀感染，有沒有傳染給別人還真不知道，「所以勸大家還是多注意點，外出還是要戴口罩啦！」

文章貼出後，許多網友表示經歷了長期抗戰，感覺得出台灣人開始鬆懈了，「3月就這樣了，其實台灣真的靠良心防疫」、「你發這篇害我今天晚上怕到睡不著」、「口罩還是繼續戴著比較安心」、「台灣真的就是不篩檢就沒確診」、「佛系防疫你敢嘴」、「居然放鬆了」、「沒辦法人性啊，鬆懈了。」

ET快訊
3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞…怒罵金正恩：有必要搞核武嗎
國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮
剛從英國回來！他揭台灣防疫「真實情況」　網嘆：大家鬆懈了
本土73天爆1例　醫揭無症狀關鍵：病毒從沒消失！端午連假已無
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

LIVE／新增1境外移入！指揮中心14:00最新說明

農委會揪千人總統府前立999顆大西瓜　陳吉仲透露有先練習：NG就丟臉

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮

解封第一個連假！富岡漁港人潮爆…綠島、蘭嶼「18船班全滿」預估湧5000人

基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽　林右昌：親近海洋熱愛運動

利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事

財訊／終結23年夢魘　台灣需要一個豬肉國家隊

快訊／再增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

LIVE／新增1境外移入！指揮中心14:00最新說明

農委會揪千人總統府前立999顆大西瓜　陳吉仲透露有先練習：NG就丟臉

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮

解封第一個連假！富岡漁港人潮爆…綠島、蘭嶼「18船班全滿」預估湧5000人

基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽　林右昌：親近海洋熱愛運動

利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事

財訊／終結23年夢魘　台灣需要一個豬肉國家隊

快訊／再增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

彰化芬園2車未減速讓行相撞　1車翻覆5人受傷送醫

「本土劇林志玲」王晴身材這麼好！　罕見脫衣公開「超完美渾圓雙球」

中職／德保拉戰江辰晏　運彩看好兄弟止敗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

夏季濕敷「3點」要留意　化妝水挑錯、敷太久都會爛臉

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

CBA／梅奧迅速融入團隊　遼寧戰力受期待

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

連假首日　有「六大地雷路段」

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

即／國5紫爆！　端午連假雪隧塞到凌晨

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

即／台灣肝病權威陳定信病逝　享壽76歲

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

日女疑在台感染新冠　Dr. E ：無法這麼幸運

財神來敲門！6月下旬「運勢一路走上坡」生肖Top4

日本留學生台灣染疫　指揮中心匡列140人

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

更多熱門

相關新聞

新增1境外移入　指揮中心最新說明

新增1境外移入　指揮中心最新說明

台灣今（25日）再增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心將在下午2點召開臨時記者會說明。台灣截至昨日下午，維持446例確診，也是連續73天無本土病例，但傍晚傳出日本一名確診女學生疑似在台灣染疫，指揮官陳時中坦言應該列為台灣本土病例，但因為尚未真正釐清，暫時不列案號，而外界也擔心該例是否意味國內社區疫情有變數。

英國Superdry宣布暫別中國市場

英國Superdry宣布暫別中國市場

熬過14天隔離！ 端午節逛網紅店超悶...禁止聚集消費

熬過14天隔離！ 端午節逛網紅店超悶...禁止聚集消費

大聯盟向加拿大提交開賽計畫

大聯盟向加拿大提交開賽計畫

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

關鍵字：

新冠肺炎防疫

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面