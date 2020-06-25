　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大賣場戴口罩人變少「是不是鬆懈了？」　一看PTT更嘆：沒什麼關注了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲雖然台灣疫情趨緩，但民眾搭乘大眾交通工具時仍配合戴口罩防疫。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心24日傍晚緊急加開記者會，公布日本出現一例女留學生的個案驗出陽性反應，感染源可能在台灣，為本土0確診增添疑雲。就有網友表示，他下班去大賣場逛了一圈，發現幾乎沒什麼人在戴口罩，而且要不是留學生，八卦板上已經沒什麼人在關注疫情，忍不住問卦「台灣人是不是已經鬆懈了？」

這位網友24日晚上6點多在PTT的Gossiping板上發文，說他下班去大賣場逛了一圈，「雖然入口還有在紅外線量測體溫，但幾乎已經沒有人在戴口罩了」；原PO也說，再看看生活指標八卦板，要不是來台日本女留學生確診，不然根本沒什麼人在關注新冠肺炎了，讓他超感嘆「是不是台灣人面對新冠肺炎已經完全鬆懈了？」

請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎防疫期間，民眾群聚戴口罩拍攝懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎防疫期間，一開始民眾出門都會戴上口罩，但似乎漸漸鬆懈。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，其他網友表示認同，「很多人都不戴口罩了」、「看看北車遍地坐滿人」、「4（是），大家鬆懈了，贊成常態防疫」、「早就鬆懈了」、「我都還有在戴口罩勤洗手，不過街頭真的很多人鬆懈不戴口罩」、「以為我們已經在平行世界了。」

還有人也分享自己看到的狀況，「連去診所都有人都不戴了～一堆人痞痞的」、「路上大概剩兩三成左右的人戴口罩。我上禮拜天去菜市場，沿路遇到六位60歲以上的鄰居，都沒戴口罩」、「4，叫客人戴口罩還要被碎唸。」

不過也有人認為，天氣和疫情穩定真的很難讓人不放鬆一下，「所以呢？也解除管制那麼久了，是死一堆人了嗎」、「天氣這麼熱，戴口罩真的痛苦」、「現狀換成其他國家能多嚴謹？還民族性勒」、「現在這溫度在戶外戴得住口罩我隨你」、「真要本土大爆發早就死一堆了啦」、「照戴啊，有人逼你跟風玩命嗎」、「快熱死沒辦法戴。」

ET快訊
3個月沒飯吃！北韓「天龍人」餓壞…怒罵金正恩：有必要搞核武嗎
國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮
剛從英國回來！他揭台灣防疫「真實情況」　網嘆：大家鬆懈了
本土73天爆1例　醫揭無症狀關鍵：病毒從沒消失！端午連假已無
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

LIVE／新增1境外移入！指揮中心14:00最新說明

農委會揪千人總統府前立999顆大西瓜　陳吉仲透露有先練習：NG就丟臉

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮

解封第一個連假！富岡漁港人潮爆…綠島、蘭嶼「18船班全滿」預估湧5000人

基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽　林右昌：親近海洋熱愛運動

利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事

財訊／終結23年夢魘　台灣需要一個豬肉國家隊

快訊／再增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

救護車搶救86歲嬤！　動線遭阻擋 惡劣男「要保養車」輾爆警示錐

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

LIVE／新增1境外移入！指揮中心14:00最新說明

農委會揪千人總統府前立999顆大西瓜　陳吉仲透露有先練習：NG就丟臉

交通量暴增3倍⋯國5已塞26小時！六大「地雷路段」下午再現另一波車潮

解封第一個連假！富岡漁港人潮爆…綠島、蘭嶼「18船班全滿」預估湧5000人

基隆「防疫新生活端午划槳趣」趣味競賽　林右昌：親近海洋熱愛運動

利用AR數位科技　台科大學生重現大溪古宅風貌、關山人文故事

財訊／終結23年夢魘　台灣需要一個豬肉國家隊

快訊／再增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

台灣蛋鴨場首驗出人畜共通「坦布蘇病毒」　陳吉仲：啟動監測抽驗

彰化芬園2車未減速讓行相撞　1車翻覆5人受傷送醫

「本土劇林志玲」王晴身材這麼好！　罕見脫衣公開「超完美渾圓雙球」

中職／德保拉戰江辰晏　運彩看好兄弟止敗

買1張票逛2館！新北市博物館推「1+1方案」　加碼振興限量福袋

夏季濕敷「3點」要留意　化妝水挑錯、敷太久都會爛臉

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

CBA／梅奧迅速融入團隊　遼寧戰力受期待

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

大峽谷飆破44度　登山靴「融化」…鞋底全脫離畫面曝

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

連假首日　有「六大地雷路段」

端午2波變天　吳德榮曝：3天降雨增加

即／國5紫爆！　端午連假雪隧塞到凌晨

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

即／台灣肝病權威陳定信病逝　享壽76歲

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

日女疑在台感染新冠　Dr. E ：無法這麼幸運

財神來敲門！6月下旬「運勢一路走上坡」生肖Top4

日本留學生台灣染疫　指揮中心匡列140人

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

更多熱門

相關新聞

大聯盟向加拿大提交開賽計畫

大聯盟向加拿大提交開賽計畫

大聯盟預計7月開打，不過必須向加拿大提交開賽計畫書，目前正由衛生當局進行審查，通過才能讓藍鳥在主場出賽。

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

本土73天爆出1例！醫揭「無症狀」關鍵：病毒從沒有消失

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

國王倫恩自曝確診！同隊3人染疫

國王倫恩自曝確診！同隊3人染疫

響尾蛇、藍鳥、老虎都有感染案例

響尾蛇、藍鳥、老虎都有感染案例

關鍵字：

新冠肺炎疫情鬆懈口罩防疫大賣場PTT

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

館長羞辱金與正！北韓粉專火大反擊

更多

最夯影音

更多
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面