大賣場戴口罩人變少「是不是鬆懈了？」　一看PTT更嘆：沒什麼關注了

▲雖然台灣疫情趨緩，但民眾搭乘大眾交通工具時仍配合戴口罩防疫。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心24日傍晚緊急加開記者會，公布日本出現一例女留學生的個案驗出陽性反應，感染源可能在台灣，為本土0確診增添疑雲。就有網友表示，他下班去大賣場逛了一圈，發現幾乎沒什麼人在戴口罩，而且要不是留學生，八卦板上已經沒什麼人在關注疫情，忍不住問卦「台灣人是不是已經鬆懈了？」

這位網友24日晚上6點多在PTT的Gossiping板上發文，說他下班去大賣場逛了一圈，「雖然入口還有在紅外線量測體溫，但幾乎已經沒有人在戴口罩了」；原PO也說，再看看生活指標八卦板，要不是來台日本女留學生確診，不然根本沒什麼人在關注新冠肺炎了，讓他超感嘆「是不是台灣人面對新冠肺炎已經完全鬆懈了？」

請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎防疫期間，一開始民眾出門都會戴上口罩，但似乎漸漸鬆懈。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，其他網友表示認同，「很多人都不戴口罩了」、「看看北車遍地坐滿人」、「4（是），大家鬆懈了，贊成常態防疫」、「早就鬆懈了」、「我都還有在戴口罩勤洗手，不過街頭真的很多人鬆懈不戴口罩」、「以為我們已經在平行世界了。」

還有人也分享自己看到的狀況，「連去診所都有人都不戴了～一堆人痞痞的」、「路上大概剩兩三成左右的人戴口罩。我上禮拜天去菜市場，沿路遇到六位60歲以上的鄰居，都沒戴口罩」、「4，叫客人戴口罩還要被碎唸。」

不過也有人認為，天氣和疫情穩定真的很難讓人不放鬆一下，「所以呢？也解除管制那麼久了，是死一堆人了嗎」、「天氣這麼熱，戴口罩真的痛苦」、「現狀換成其他國家能多嚴謹？還民族性勒」、「現在這溫度在戶外戴得住口罩我隨你」、「真要本土大爆發早就死一堆了啦」、「照戴啊，有人逼你跟風玩命嗎」、「快熱死沒辦法戴。」