「陽交合併」計畫書呈行政院　目標明年2月1日掛牌！交大：樂見其成



▲交大表示，對於與陽明合併一事樂見其成。（資料照／交大提供）

記者陳凱力／新竹報導



陽明大學與交通大2019年各自於校務會議通過合校案，並將計畫書提交教育部，經教育將合併計畫書送呈行政院，待行政院拍板即可定案。而對於兩校合併的最後一哩路，交大校方也表示「樂見其成」，兩校將合併目標訂在2021年2月1日，只要行政院核定通過後，即可啟動新校長遴選。

根據教育部函文指出，陽明交大經雙方多次溝通協調且召開多次校內公聽會及溝通座談會議，2019年9月將合校計畫書函送教育部，經教育部相關單位及審查委員審議後，決議原則同意兩校合併計畫；而針對兩校合併目標日為2021年2月1日，教育部原則尊重。而兩校合併過程，所需必要性搬遷相關費用、系統整合費用等合併基本設施補助，約為新台幣4億元，教育部將依實際進程，在年度預算中逐年核列。

▲教育部已同意陽明交大合併，並將計畫書送呈行政院。（圖／記者崔至雲翻攝）

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另因應合併所需陽明校區建設館舍，包含「智慧健康大樓及動物中心」、「南校區整體公共設施與景觀工程」及「其他衍生費用」等經費，約為新台幣26億元，符合校務發展方向，有助國內智慧醫療、生醫新創產業發展與人才培育，爰請行政院支持兩校循公共建設預算辦理。

對於這個消息，交大校方也表示「樂見其成」，校方說，今日交大、陽明合校案，教育部已完成審議、且報行政院，我們非常高興，且期待行政院核定後，啟動新校長遴選，於明年2月1日順利合校。

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