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好衰！機車違規迴轉擦撞紅斑馬　員警處置「觀感不佳」被從重議處

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記者陳凱力／新竹報導

國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊兩名員警22日早上駕駛巡邏車行經新竹市牛埔路與經國路口，在紅綠燈起步迴轉時不慎與右側機車輕微擦撞，網友將影片PO上網後，竟演變成「警方肇逃」，對此警方也針對此事出面說明。

▲好衰！機車違規迴轉擦撞紅斑馬　員警處置「觀感不佳」被從重議處。（圖／翻攝網路）
▲機車騎士與紅斑馬警車發生擦撞，員警因民眾觀感不佳遭到從重議處。（圖／翻攝網路，下同）

23日在各LINE群及臉書社團陸續出現一則「紅斑馬與機車騎士擦撞」的影片，影片中看到一輛紅斑馬警車停在路口內車道停等紅燈，接著轉紅斑馬在綠燈後準備起步迴轉，此時右側的機車也疑似要迴轉而靠上去擦撞紅斑馬的右前輪，機車騎士自摔倒地，紅斑馬迴轉後，機車騎士也站起來騎上機車跟著迴轉。影片也被網友質疑紅斑馬「是否算肇事逃逸？」

▲好衰！機車違規迴轉擦撞紅斑馬　員警處置「觀感不佳」被從重議處。（圖／翻攝網路）

▲該路口依規定機車續兩段式左轉。

警方澄清，事發地點為新竹市經國路三段與牛埔路交叉口，該路口依規定機車應兩段式左轉，雙方皆無酒駕、也未有受傷，雖事後雙方已達成和解，但執勤員警於案發後未依規定處置即駕車離去，造成民眾觀感不佳，處事有欠周慮，影響警譽，將依相關規定從重議處，並加強教育同仁，以資警惕。

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