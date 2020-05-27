交大研究團隊開發5G核心網路曝光！free5GC獲頒科技部「未來科技突破獎」

▲交通大學教授陳志成簡報。（圖／科技部提供）

財經中心／台北報導

國立交通大學教授陳志成研究團隊開發出全世界第一套開放原始碼5G核心網路「free5GC」，目前與中華電信、啟碁科技、思銳科技合作，未來有機會將free5GC應用在「5G專網」，如智慧工廠、智慧醫院、智慧車站、機場、港口等，打造專屬的5G網路與更多元化的服務，為我們的生活帶來更多的便利性。

科技部表示，free5GC為交大陳志成教授團隊在科技部（經費）支持下所開發的全世界第一套完全依照3GPP Release 15國際標準的開放原始碼5G核心網路，任何一個依照標準而開發的5G基地台或手機皆能與之對接使用。

free5GC開發團隊最初目的是希望從事通訊網路相關研究的人員能夠有一個完整且可靠的測試及實作平台，然而其開放原始碼方式以及功能完整性，使得free5GC有著極高的商用價值，再加上Nokia、Ericsson、華為等大廠僅致力於提供給一般大眾使用的「公眾網路」價格昂貴，不利用來提供客製化、在地化的服務，free5GC能為客戶量身打造客製化、在地化的「5G專網」上提供一個非常好的5G核心網路方案。

▲由左至右分別是科技部工程司副司長郭箐、中華電信研究院無線通信研究所所長楊文豪、國立交通大學資訊工程學系講座教授陳志成、科技部工程司長徐碩鴻。（圖／科技部提供）

早期電腦只有IBM少數公司在生產，而後發展到軟、硬體分家，各家公司都有能力生產電腦硬體；早期的智慧型手機以iPhone為主，爾後到Android的來臨，使得智慧型手機也不再是壟斷市場。free5GC的產生，就是解除電信網路非Nokia、Ericsson和華為不可的關鍵鑰匙，將核心網路的軟體，釋放到任何硬體平台上，普及行動通訊網路的市場。

free5GC問世後受到各界極大的關注，絡繹不絕的海內外學者爭相到交大交流觀摩，並且提出多項學術合作。其中最值得注目的是與美國萊斯大學（Rice University）進行大規模天線網路與free5GC的協同實作。

萊斯大學的RENEW計畫設計了一套雲端通訊網路，讓使用者可以從遠端登入部署、管理並測試這套通訊網路系統，其中核心網路的部份，使用的便是free5GC。透過此項合作，該團隊已成功將free5GC場域擴展至國際。

▲教授陳志成研究團隊參與合影。（圖／科技部提供）

free5GC的卓越表現也得到科技部的肯定，獲頒科技部「未來科技突破獎」，並從其中88個得獎者中脫穎而出，榮獲「全球 No.1」科研技術之一，為台灣11項領先全球之技術，相關領域的標竿，並於2019年12月5日至12月8日在世貿一館中展出。

有鑒於free5GC架構日益龐大，團隊成員及有意合作廠商數量均以驚人速度成長，為提供大規模有系統的服務，陳教授遂成立「通訊服務與軟體研究中心」（Communication Service/Software Laboratory），希望藉著有制度的管理，為團隊的研究開發及產學界的合作帶來新的篇章。

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