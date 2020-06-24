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新竹男疑買到假鑽石！兩方談判破裂開打　助陣的慘遭一槍斃命

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▲毒品交易引糾紛？　拿刀砍對方…慘遭「一顆子彈回敬」當場死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲張男因鑽石糾紛，誤開槍擊中助陣的J姓男子，導致他當場死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓男子因轉賣鑽石遭到揭穿是假貨，一氣之下帶著改造手槍回頭找上賣家理論，沒想到雙方一言不合大打出手，張男一面閃躲對方拿刀砍他、一面掏槍反擊，卻誤射一旁的23歲J男，J男慘遭一槍命中，倒臥血泊，當場死亡。檢警調查終結，認張嫌涉殺人及槍砲等罪嫌，並依法提起公訴。

45歲張姓男子向檢警供稱，他在2020年2月間花了12萬向吳姓賣家買了一顆2.1克拉的鑽石，之後轉手賣出時，才知道買到一顆假鑽石。張男不滿吳姓賣家，與對方相約於3月1日到湖口一處民宅談判，吳姓賣家也找上23歲J男同去助陣，沒想到談判破裂，雙方一言不合竟然打了起來。

▲毒品交易引糾紛？　拿刀砍對方…慘遭「一顆子彈回敬」當場死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲救護人員抵達現場時，J男已無生命跡象。

吳姓賣家拿出刀砍向張男，張男一手伸出擋刀，另一隻手掏出隨身攜帶的改造手槍開了一槍，卻誤射中助陣的J男，J男左胸口中彈，趴臥血泊，當場死亡。經目擊民眾報案，警方緊急封鎖現場採證，發現1枚彈殼及7顆散落子彈，開槍的張男則持槍前往警局投案。

張嫌向警方坦承開槍誤射23歲的張男。新竹檢方認，張男涉案罪嫌重大，並依殺人、槍砲等罪嫌起訴。

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