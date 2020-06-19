役期只有12天卻死在營區！清晨早點名沒動靜　陸軍21歲補充兵陳屍床上



▲陸軍第六軍團一名補充兵被發現陳屍於床上，死因仍待調查。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西陸軍第六軍團206旅的一名詹姓補充兵，在早點名時被發現在陳屍於床上，軍方雖立即通知營區醫官前來急救，但詹姓補充兵除了無呼吸心跳，還出現手腳僵硬的明顯死亡症狀，目前軍方正報請憲兵隊來相驗釐清死因。

19日清晨5時許，陸軍第六軍團206旅正準備進行早點名，一名21歲詹姓補充兵卻躺在床上一動也不動，軍隊長官發現他已無呼吸心跳，立刻通知營區醫官及派遣軍方救護車前來急救，不過詹姓補充兵被發現時已出現肢體僵硬，確定死亡，目前現場已由憲兵隊掌握並封鎖現場展開調查。

對此，陸軍第六軍團指揮部表示，所屬步兵206旅詹姓補充兵役訓員，19日五時許鄰床士兵發現無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹憲兵隊會同新竹縣政府警察局新埔分局報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦中。第六軍團對發生此憾事深表遺憾與不捨，已派遣幹部協助家屬處理後續事宜；為顧及家屬感受與尊重家屬立場，籲請外界勿妄加臆測，本部將全力配合司法調查，釐清案情。

據了解，詹姓男子為役期12天的補充兵，因擔任補充兵資格條件中有身體有舊疾或其他家庭等因素，而詹男是符合何條件因礙於個資軍方並未對外透漏，只知道詹男在服役時並無特別聲明有痼疾、18日隊上也無激烈訓練，至於為何19日卻被發現陳屍於部隊中也令人不解。

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