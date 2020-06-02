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羅智強批交大返鄉專車就是罷韓專車：扯無恥的謊作賤自己

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▲台北市議員羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

交通大學「交大學生聯合會」1日宣布因應本周末推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，但因為時機恰逢罷韓投票，且又限定設籍高雄的學生搭乘，引發外界討論。對此，國民黨台北市議員羅智強2日上午直批該返鄉專車就是罷韓專車，「可惡更可恥」，而對民進黨用國家資源搞罷韓國家隊伍卻視而不見，「丟臉」。

據「交大學生聯合會」臉書PO文顯示，他們為因應本週末適逢交大畢業典禮與期末考前夕，他們已完成交通規劃，「一同倡議三不五時、愛要及時、開口說愛、讓愛遠傳，不分年級年齡，讓同學都能多回家陪家人」，而其項目分成4日和5日發車的「陪媽媽專車」及「車票現金補助」等兩種，且皆限定設籍高雄的學生，持學生證及身分證報名。

▲交大學生聯合會推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」貼文。（圖／翻攝自Facebook／交大學生聯合會）

▲交大學生聯合會推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」貼文。（圖／翻攝自Facebook／交大學生聯合會）

對此，羅智強直批，「可惡更可恥，是說」，台南、屏東、花蓮及台東的學生「都沒有媽嗎？」只有高雄的學生需要陪媽嗎？「罷韓專車就罷韓專車，需要扯這麼無恥的謊？作賤自己的人格嗎？」

「可以告訴大家，學生會的『陪媽媽錢』從何而來」。羅智強表示，罷免不罷免是高雄市民的權利，他沒有意見，但不能為了罷韓，連基本的是非義理都拋諸腦後，高鐵的500元專車，以及交大的陪媽媽專車，「和走路工有什麼差別？」

羅智強質疑，民進黨用國家資源大搞罷免國家隊，「請問交大學生會，你們就可以視而不見」，甚至「共襄盛舉」，選擇性的正義大爆發？這樣的人，他只有兩個字評論，「丟臉」。

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