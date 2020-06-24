　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

建設台中必須賣地籌措財源　盧秀燕：我是「建設王」不是賣地王

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕澄清，她不是賣地王，而是建設王。（圖／台中市政府提供）

▲▼陳成添（下）希望市府努力籌措經費，盧秀燕表示，她不是賣地王，而是建設王。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會24日舉行市政總質詢，市議員陳成添表示，在市政不能延宕、不能停頓情況下，市府如果舉債，就被說成債留子孫，如果賣地，就被說成敗家子，他希望市府努力籌措經費，做好市政，市長盧秀燕表示， 去年光是2件重大工程就要90多億元，要建設就要花錢，她澄清不是賣地王，而是建設王。

▲盧秀燕澄清，她不是賣地王，而是建設王。（圖／台中市政府提供）

陳成添表示，台中市建設不能停頓，以國際會展中心為例，歷經2任市長都無法動工，直到盧市長上任才推動，他不但希望市府努力籌措財源，好好建設台中，在中火議題上也要堅持下去，繼續守護中部人健康。

盧秀燕表示，市府每年上繳中央1516億元的稅收，但統籌分配款卻只拿到430億元，包括人事費、固定社福支出至少就要765億元，這還不包括交通建設、教育和警消等等開支，換句話說，市府每年至少都短差335億元，因此不得不透過舉債或出售配餘地、抵費地，讓市政順利運行。

盧說，台中是個國際都市，必須持續不斷建設，才能脫胎換骨，以去年動工的重大工程為例，國際會展中心經費58億元，綠美圖37億元，2件加起來就將近百億，外界質疑市府為什麼一直賣地，是超級賣地王，她澄清，賣地就是為了籌措財源，不是賣地王，而是建設王。

至於整治空污方面，她強調，中央和政府都必須順時鐘，所謂順時鐘，就是改善空污、保護健康，中央不該帶頭傷害人民健康，她願意為民發聲，和中央對抗，扮黑臉，當個壞人市長。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／愛河死者身體特徵曝！法醫拼湊屍塊：身高160cm、頭髮
國三女手機跳訊息：喜歡在妳體內…母嚇傻衝摩鐵！她激戰大12歲
相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　女音樂家要
快訊／愛河分屍案初步相驗結果出爐！屍塊全裝2旅行袋內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳益政帶職參選挨批　蔡壁如：很多民代也帶職參選

民眾黨派吳益政選高市長　親民黨：宋楚瑜未和柯文哲會面

國軍特戰走完350公里行軍　愛妻送上熱吻獎勵任務成功

建設台中必須賣地籌措財源　盧秀燕：我是「建設王」不是賣地王

李眉蓁出戰高雄市長補選和李佳芬有關！　臉書多張合照洩漏好交情

陳其邁馬不停蹄　登記參選後立刻被「他」拖去觀光商圈

外交部：堅決捍衛釣魚台主權　「漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」

快訊／蘇澳漁船遭日方干擾　外交部回應了！

「廢考監就從凍結提名開始」　林為洲喊臨時會成立修憲委員會

柯文哲加碼三倍券1000元！未成年怎麼綁「悠遊付」？　申請步驟一次看

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

吳益政帶職參選挨批　蔡壁如：很多民代也帶職參選

民眾黨派吳益政選高市長　親民黨：宋楚瑜未和柯文哲會面

國軍特戰走完350公里行軍　愛妻送上熱吻獎勵任務成功

建設台中必須賣地籌措財源　盧秀燕：我是「建設王」不是賣地王

李眉蓁出戰高雄市長補選和李佳芬有關！　臉書多張合照洩漏好交情

陳其邁馬不停蹄　登記參選後立刻被「他」拖去觀光商圈

外交部：堅決捍衛釣魚台主權　「漁船在哪裡，海巡艦艇就在哪裡」

快訊／蘇澳漁船遭日方干擾　外交部回應了！

「廢考監就從凍結提名開始」　林為洲喊臨時會成立修憲委員會

柯文哲加碼三倍券1000元！未成年怎麼綁「悠遊付」？　申請步驟一次看

疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

教練累喊：脖子好緊！體班妹好心進房幫按摩…下秒遭脫衣猥褻大崩潰

94%土地8500萬年前沉入海底　「西蘭大陸」2張新地圖曝光

想搶中衛口罩看過來　電商端午連假天天開賣5大顏色

桃機開放3航空載客轉機「排除中國大陸」　指揮中心公佈原因

澳洲智庫：僅23％民眾相信中國　超過9成望尋找新合作夥伴

張立昂絕美「變性」照曝光：撞臉北川景子！　韋禮安一看也戀愛了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

陳敏華晉升「七星少將」　11個月火速抵過...內幕曝

李眉蓁是賣菜郎之女　網翻出曾登大陸官媒

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

大巨蛋違法復工？呱吉：我們苦無證據

李正皓曝李眉蓁背景：她爸是正韓軍

柯文哲加碼高中職學生卡回饋1千元

高雄市長補選登記　民眾黨推吳益政

蘇貞昌一套變性特效　蘇巧慧被辨識「想標註你自己嗎？」

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

帶職參選遭批！吳益政：立法通過就辭

吳益政李眉蓁要辭議員？網翻出民眾黨去年探討文

徐永明批李眉蓁、吳益政：把高雄市民當白痴？

北市將儘速撥款長照　先查是誰爆料

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：中央不肯提高舉債上限只得賣地

盧秀燕：中央不肯提高舉債上限只得賣地

台中市議會23日舉行市政總質詢，市議員陳淑華表示，市府正在編列明年度總預算，預計未來3年將賣出497億元土地，籌措財源，目前台中人均負債已是3.87萬元，日後恐怕更是債台高築，市長盧秀燕表示，市府1年光是基本支出就不夠335億元，在中央不修改財政收支劃分法，也不肯提高舉債上限情況下，為了讓市政順利運作，必須被迫賣地。

盧秀燕：興建逾8百戶社會住宅減輕負擔

盧秀燕：興建逾8百戶社會住宅減輕負擔

市政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取認同

市政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取認同

裕毛屋設立「台中農產專區」　盧秀燕全力行銷

裕毛屋設立「台中農產專區」　盧秀燕全力行銷

盧秀燕：中山堂6/28開館再創30年高峰

盧秀燕：中山堂6/28開館再創30年高峰

關鍵字：

盧秀燕陳成添建設王

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

小隻馬遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面