建設台中必須賣地籌措財源　盧秀燕：我是「建設王」不是賣地王

▲▼陳成添（下）希望市府努力籌措經費，盧秀燕表示，她不是賣地王，而是建設王。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會24日舉行市政總質詢，市議員陳成添表示，在市政不能延宕、不能停頓情況下，市府如果舉債，就被說成債留子孫，如果賣地，就被說成敗家子，他希望市府努力籌措經費，做好市政，市長盧秀燕表示， 去年光是2件重大工程就要90多億元，要建設就要花錢，她澄清不是賣地王，而是建設王。

陳成添表示，台中市建設不能停頓，以國際會展中心為例，歷經2任市長都無法動工，直到盧市長上任才推動，他不但希望市府努力籌措財源，好好建設台中，在中火議題上也要堅持下去，繼續守護中部人健康。

盧秀燕表示，市府每年上繳中央1516億元的稅收，但統籌分配款卻只拿到430億元，包括人事費、固定社福支出至少就要765億元，這還不包括交通建設、教育和警消等等開支，換句話說，市府每年至少都短差335億元，因此不得不透過舉債或出售配餘地、抵費地，讓市政順利運行。

盧說，台中是個國際都市，必須持續不斷建設，才能脫胎換骨，以去年動工的重大工程為例，國際會展中心經費58億元，綠美圖37億元，2件加起來就將近百億，外界質疑市府為什麼一直賣地，是超級賣地王，她澄清，賣地就是為了籌措財源，不是賣地王，而是建設王。

至於整治空污方面，她強調，中央和政府都必須順時鐘，所謂順時鐘，就是改善空污、保護健康，中央不該帶頭傷害人民健康，她願意為民發聲，和中央對抗，扮黑臉，當個壞人市長。

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