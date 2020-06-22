　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中議員相信整體施政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取市民認同

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中市議員張瀞分相信盧市府施政會倒吃甘蔗，盧秀燕回應會持續爭取市民認同。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市議員張瀞分（下）相信盧市府施政會倒吃甘蔗，盧秀燕（上）回應會持續爭取市民認同。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會22日進行市政總質詢，市議員張瀞分盤點市長盧秀燕上任後豐原的重大建設進度，她強調人民要的是過好生活，政府最重要工作就是顧民生、拚建設、拚經濟，日前一份民調顯示，台中市整體施政滿意度五都第3，她有信心以市長的認真和女性特質，一定會倒吃甘蔗，盧則回應，市府會更努力，爭取市民認同。

▲台中市議員張瀞分相信盧市府施政會倒吃甘蔗，盧秀燕回應會持續爭取市民認同。（圖／記者鄧木卿翻攝）

張瀞分列出豐原區各項重大建設施工或規劃進度，包括豐富專案園區內將興建國民運動中心；去年動工的豐原轉運中心，預計2021年8月底完工；安康段社會住宅二期已經動工，預計2023年底完工，至於東豐快速道路，動工、停工、廠商求償、路線變更等波折不斷，直到盧市長上任，才又重啟環評，積極推動復工。

張也肯定市府改善空污的成效，根據環保署資料，台中市今年5月PM2.5平均濃度為12.2微克，較去年改善5微克，而且空氣品質不良天數為1天，比去年減少1天，她支持市府廢止中火2部老舊燃煤機組的決定，也呼籲民進黨政府不要想方設法，讓已經被廢止的燃煤機組重新啟動，不要繼續欺負台中人，也希望台中市所有民意代表不分藍綠，一起捍衛台中人的健康呼吸權。

由於上述諸項成果，盧市府整體施政滿意度下，日前五都整體施政滿意度拿到第3名，安居幸福城市排名第2，張說，只要盧市長再加強一下，特色再show一下，以六都唯一女性的市長特質研判，她相信滿意度一定會倒吃甘蔗，越來越甜。

盧秀燕回應表示，感謝議員的監督與協助，豐原正在進行多項重大建設，一旦完工將會讓豐原脫胎換骨，市府面對各種民調都表示尊重，並虛心檢討，日前一份幸福城市大調查，台中防疫措施滿意度82%、「幸福感」87.6%，名列六都第2，另外一份最新民調，台中市在五都市長整體施政滿意度，排名第3，市府會持續努力，爭取市民認同。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
張清芳交往1年...就嫁身家15億宋學仁！收豪宅曾自豪「嫁得
美海灘驚見「神祕行李箱」！她拍抖音以為「發大財」...聞惡臭
快訊／張清芳宣布離婚宋學仁！斬斷15年婚　發聲明曝原因
女星曬「血痕裸照」！公開告白郭台銘：是我下輩子老公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁回鄉拚選戰第3天「包粽」　攤商一句話點破DPP過去市長「共通點」

台中議員相信整體施政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取市民認同

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷翻出歷史：當年只有2紙聲明

買不起衛生棉…一天只換兩片　范雲：政府應提供弱勢女性生理用品

民進黨團提案6/29起開臨時會　處理監察院、NCC人事同意權案

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

外交高層：大陸海警連70天闖入釣魚台海域　江啟臣為何不吭聲？

共機6月第8度擾台　空軍偵獲轟6、殲10型戰機闖西南空域

小英連跑2間「永順宮」參拜　恆春阿嬤坐輪椅專程來看她

台船工會抗議端節獎金被砍5000元　3獨董聲明力挺董座

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

陳其邁回鄉拚選戰第3天「包粽」　攤商一句話點破DPP過去市長「共通點」

台中議員相信整體施政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取市民認同

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷翻出歷史：當年只有2紙聲明

買不起衛生棉…一天只換兩片　范雲：政府應提供弱勢女性生理用品

民進黨團提案6/29起開臨時會　處理監察院、NCC人事同意權案

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

外交高層：大陸海警連70天闖入釣魚台海域　江啟臣為何不吭聲？

共機6月第8度擾台　空軍偵獲轟6、殲10型戰機闖西南空域

小英連跑2間「永順宮」參拜　恆春阿嬤坐輪椅專程來看她

台船工會抗議端節獎金被砍5000元　3獨董聲明力挺董座

9歲女遭親生母狂砍多刀恐毀容！她加護病房醒來問大人：我怎麼受傷了？

底部鋪捏皺紙張！受傷野鳥「救援2大點」　條狀衛生紙、毛巾超NG

中職／林安可新人年上半季15轟　已超越王柏融　

Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

影／遭騎士磚塊爆頭8下！桃園義交「還原過程」…妻見10cm傷口含淚

李多熙小露性感蠻腰　身高174公分始終維持50kg的秘訣

新「實價登錄」7/1上路！買賣家「說謊一起罰」　網傻：固定15萬？

張清芳交往1年就嫁身家15億宋學仁！　曾自豪「嫁得好」：我的條件匹配

張清芳2段情都超過10年！　和製作人愛情長跑卻分手…嫁宋學仁15年豪門婚閃離

中職／林安可連4場開轟　胡金龍嘆：人家春訓都練投手

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

韓粉投票「市長第一人選」　前3名出爐

北市准了建照　大巨蛋最快月底復工

「小明」困大陸無法回台！陳時中道歉

4大政黨支持度排名出爐　民進黨32.9%遙遙領先　民眾黨排第三

一柱擎天姐親曝「領表選高雄」關鍵

快訊／監委完整名單看這裡！　總統府感謝黃健庭、陳伸賢

罷免黃捷連署數　下一步計畫曝光

吳怡農退燒了？網友爆新歡　翻出裸身照後崩潰了

蔡英文慰勉「勇鷹」飛行員…頭盔藏「驚喜亮點」

國防部宣布蔡英文核定國軍5人晉升中將　15人升少將

快訊／總統府下午正式提名陳菊掌監察院　逐一介紹監委被提名人

國民黨高雄補選曾看中「北漂最美主持人」

更多熱門

相關新聞

裕毛屋設立「台中農產專區」　盧秀燕全力行銷

裕毛屋設立「台中農產專區」　盧秀燕全力行銷

台中市專賣日系商品的裕毛屋超市，疫情期間暫停營業，如今已復業，市政府在超市內設立「台中農產專區」，並且透過店家協助，明天就外銷800公斤的冷鏈荔枝到日本，市長盧秀燕21日除了在超市內逐一介紹各區農特產品外，當場提供獎品有獎徵答，趁機宣傳台中購物節。

盧秀燕：中山堂6/28開館再創30年高峰

盧秀燕：中山堂6/28開館再創30年高峰

端節飄香~盧秀燕包出滿滿關懷「愛心粽」

端節飄香~盧秀燕包出滿滿關懷「愛心粽」

大甲媽午夜12點安座　盧秀燕：深具意義

大甲媽午夜12點安座　盧秀燕：深具意義

「台中市夢想家青年隊」選拔　盧秀燕開球

「台中市夢想家青年隊」選拔　盧秀燕開球

關鍵字：

盧秀燕民調上升張瀞分

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

印度急買33架戰機！專家：買錯了

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面