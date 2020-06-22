台中議員相信整體施政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取市民認同

▲台中市議員張瀞分（下）相信盧市府施政會倒吃甘蔗，盧秀燕（上）回應會持續爭取市民認同。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會22日進行市政總質詢，市議員張瀞分盤點市長盧秀燕上任後豐原的重大建設進度，她強調人民要的是過好生活，政府最重要工作就是顧民生、拚建設、拚經濟，日前一份民調顯示，台中市整體施政滿意度五都第3，她有信心以市長的認真和女性特質，一定會倒吃甘蔗，盧則回應，市府會更努力，爭取市民認同。

張瀞分列出豐原區各項重大建設施工或規劃進度，包括豐富專案園區內將興建國民運動中心；去年動工的豐原轉運中心，預計2021年8月底完工；安康段社會住宅二期已經動工，預計2023年底完工，至於東豐快速道路，動工、停工、廠商求償、路線變更等波折不斷，直到盧市長上任，才又重啟環評，積極推動復工。

張也肯定市府改善空污的成效，根據環保署資料，台中市今年5月PM2.5平均濃度為12.2微克，較去年改善5微克，而且空氣品質不良天數為1天，比去年減少1天，她支持市府廢止中火2部老舊燃煤機組的決定，也呼籲民進黨政府不要想方設法，讓已經被廢止的燃煤機組重新啟動，不要繼續欺負台中人，也希望台中市所有民意代表不分藍綠，一起捍衛台中人的健康呼吸權。

由於上述諸項成果，盧市府整體施政滿意度下，日前五都整體施政滿意度拿到第3名，安居幸福城市排名第2，張說，只要盧市長再加強一下，特色再show一下，以六都唯一女性的市長特質研判，她相信滿意度一定會倒吃甘蔗，越來越甜。

盧秀燕回應表示，感謝議員的監督與協助，豐原正在進行多項重大建設，一旦完工將會讓豐原脫胎換骨，市府面對各種民調都表示尊重，並虛心檢討，日前一份幸福城市大調查，台中防疫措施滿意度82%、「幸福感」87.6%，名列六都第2，另外一份最新民調，台中市在五都市長整體施政滿意度，排名第3，市府會持續努力，爭取市民認同。

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