台中頂級日系超市復業　盧秀燕設立專區全力行銷農產品

▲盧秀燕逐一介紹台中各地農會農產品，並且和有獎徵答得主合影。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市專賣日系商品的裕毛屋超市，疫情期間暫停營業，如今已復業，市政府在超市內設立「台中農產專區」，並且透過店家協助，明天就外銷800公斤的冷鏈荔枝到日本，市長盧秀燕21日除了在超市內逐一介紹各區農特產品外，當場提供獎品有獎徵答，趁機宣傳台中購物節。

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裕毛屋凱福登生鮮超市4月初受到新冠肺炎疫情影響，為了維護消費者與店員安全而暫停營業，如今疫情趨緩，公益店率先在6月20日重新營業，一開幕即吸引大批人潮搶購。

▲盧秀燕出席台中農產專區上架記者會。

盧秀燕表示，她擔任立委時就常到裕毛屋買菜，超市一直都是販售精緻商品，很開心復業，市政府和裕毛屋合作成立台中專區，販賣大里冷鏈荔枝、東勢水梨、外埔紅龍果、大坑黃金玉冷筍、龍井優豆賞膠原玉露、冰果棒及胡蘿蔔、有機菇類、大安青蔥水餃及麵條、大雅紅薏仁、台中地區農會頭等艙米、清水韭讚麵、霧峰黑翅鳶米及燒酢、新社香菇、台中市農會有機醬油、台中區漁會烏魚鬆、台中市養豬協會肉品等商品。

▲盧秀燕透過視訊，和遠在日本的裕毛屋業者對話。

她說，6月7日政府大解封後，接下來就是全力拚經濟，因此她出席上市發表會，全力行銷各地區農會生鮮及農產加工品，呼籲消費者踴躍選購，她還不忘宣導從7月1日至8月31日的台中購物節，首獎不但是千萬豪宅，還有4輛汽車、62輛電動機車、100萬元現金等獎品，只要消費500元，就有1組抽獎號碼。

裕毛屋表示，公益店開幕期間，「台中農產專區」所販售的農產品，除了扣除必需支出的營業稅及刷卡手續費外，公司利潤完全回饋給農民，不再收取任何費用，協助農民度過疫情難關。

農業局提到，裕毛屋在日本擁有上千家超市，長期與台中果菜批發市場合作，協助農民從契作、集貨至檢驗等外銷日本相關事宜，明天就外銷800公斤的冷鏈荔枝到日本，未來陸續還會再有30萬噸，讓海外民眾也能品嚐台中農產好滋味。

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