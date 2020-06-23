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市府1年基本支出就短差335億元　盧秀燕：中央不肯提高舉債只得賣地

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▲市議員陳淑華建議市府積極減債，市長盧秀燕回應，中央應增加預算，市府就不用舉債。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員陳淑華（下左2）建議市府積極減債，市長盧秀燕回應，中央應增加預算，市府就不用舉債。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會23日舉行市政總質詢，市議員陳淑華表示，市府正在編列明年度總預算，預計未來3年將賣出497億元土地，籌措財源，目前台中人均負債已是3.87萬元，日後恐怕更是債台高築，市長盧秀燕表示，市府1年光是基本支出就不夠335億元，在中央不修改財政收支劃分法，也不肯提高舉債上限情況下，為了讓市政順利運作，必須被迫賣地。

▲市議員陳淑華建議市府積極減債，市長盧秀燕回應，中央應增加預算，市府就不用舉債。（圖／記者鄧木卿翻攝）

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤等人下午共同質詢，陳淑華說，盧市長去年賣地254億元，今年預計賣出184億元，明年187億元，後年124億元，4年共賣出750億元，市有地總有賣完的時候，如果每年都有3百多億元的預算短差，10年就會累積到3千多億元，她建議，市府應積極減債，調整施政方向，把錢用在真正需要的地方，才不會債留子孫。

盧秀燕表示，市府每年從7項稅收總共有430億元收入，但是包括人事費、固定社福支出至少就要765億元，這還不包括交通建設、教育和警消等等開支，換句話說，市府每年至少都短差335億元，因此不得不透過舉債，讓市政順利運行。

盧說，上一任市長4年內舉債800億元，如果中央也答應市府可提高舉債上限，她當然不會賣地，台中每年上繳中央1516億元的稅收，但跟分配到的預算往往不成比例，因此中央應修改財政收支劃分法，增加經費，讓地方有更多空間推行市政。

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