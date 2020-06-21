金馬影后楊貴媚重回中山堂　盧秀燕：28日整建開館再創30年高峰

▲盧秀燕邀請金馬獎影后楊貴湄參觀整建後的中山堂，並一起啟動開館慶。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

有31年歷史的台中市中山堂經市府斥資近億元閉館整建，將在6月28日重新開館，市長盧秀燕21日請來曾在此拿下金馬獎女主角的楊貴湄重回現場，當時開心得獎，來不及欣賞整個面貌，楊期盼能再次成為金馬獎頒獎場地，盧則說，開館啟用後將再創下另一個30年高峰。

請繼續往下閱讀...

中山堂成立於1989年，是台中藝文表演的重鎮，2004年首次作為第41屆金馬獎頒獎典禮會場，當年楊貴媚以電影《月光下，我記得》奪得最佳女主角獎項，市政府邀請楊貴媚到現場重溫得獎的感動，她說，當時忙著為得獎開心，來不及看整個中山堂樣貌，今天到後台，才發現腹地廣大，可容納很多優秀的藝術展演，中山堂30年了，在舞台上累積許多美好，期盼它再次成為金馬頒獎場地。

盧秀燕強調，中山堂雖不是最大、最新的藝文場館，卻是台中人藝文生活、美好回憶的共同代名詞，中山堂經整建後，將提供表演藝術工作者更好的舞台，民眾也能擁有更好的心靈饗宴，期盼重新開館，再現風華，再創30年高峰。

文化局說明，劇場整建的重點，包括舞台上的手動桿懸吊系統、全面更換電腦自動化系統、增設30桿電腦桿和操作控台、全面整修後台環境及設備、汰換老舊線路、更新及強化消防設備，讓中山堂「安全、舒適、專業」大躍進。

中山堂6月28日重新開館的第一場節目，特別與國立台灣交響樂團共同主辦「浪漫再現」公益音樂會，市府將以這場音樂會向防疫英雄致敬，邀請第一線防疫人員到場欣賞，當天下午3點在戶外廣場也會規劃一場公演，邀請傳統、新潮表演團隊輪番上陣，展現中山堂兼容並蓄的獨特魅力，讓大家都看得見中山堂從外到內的「有感升級」。

今天重新開館記者會，還請中山堂各項「第一」的幕後功臣到場共享榮耀與喜悅，包含第一任秘書林輝堂、開館擔任警衛至今的周文德、第一代技術人員陳啟仲。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來