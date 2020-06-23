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北市府色狼就是員工！尾隨裙裝OL偷拍大、小腿…還囂張打卡「照片全PO網」

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▲▼北市府驚見偷拍狼。（圖／翻攝自陳怡君臉書粉專）

▲北市府驚見偷拍狼。（圖／翻攝自陳怡君臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市議員陳怡君12日爆料，北市府出現偷拍色狼，在各樓層尾隨女子偷拍大、小腿，還將偷拍照片分享到網路社群，引起女性公務員恐慌。陳怡君23日再補充最新進度，該名偷拍狼已經自首，依照性騷擾防治罪處理，由政風室接手。

陳怡君12日在市府質詢時，直接拿出網路社團流傳的照片，痛批惡狼公然挑戰台北市政府公權力，洽公民眾、公務員都被偷拍，甚至還有一名女性一路從府內被跟到府外卸貨，市府女性人人自危，都深怕自己成為下一個受害者。

陳怡君呼籲，台北市長柯文哲勿讓市府成為色狼的偷拍天堂，揪出偷拍狼，還給女性安全的辦公及洽公空間。

事隔11天，陳怡君於臉書上透露，市府偷拍狼確定已出面自首，其身份為某處室府內員工，藉職務地利之便，長期尾隨偷拍女性大小腿照片，原本由台北市政府警察局偵辦中，但因為沒有受害者報案，所以本案用行政法令辦理，依照性騷擾防治罪處理，由政風室接手。

陳怡君表示，台北市政府大門有多名駐警維護安全，偷拍狼依舊膽大妄為囂張尾隨搬貨的短裙女子偷拍，公然在市府大門口挑戰公權力，惡劣行徑藐視市府，甚至囂張表示偷拍地標特別標註為台北市政府，對於這種府內員工，除了在刑事上的刑責之外，在行政罰則上，台北市政府應進行行政懲處杜絕偷拍劣風。

此外，陳怡君強調，市警局應查扣該名偷拍狼辦公室、家中電腦及手機，確保更多未被公開的照片受到隱私保護。

最後，陳怡君說，為讓市府女性公務人員及民眾有個安心、安全的辦公環境，請市府公共事務管理中心再次全面徹底清查市府內各角落的安全，避免偷拍惡行再犯；針對偷拍癖好的員工，應協助就醫解決問題。

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