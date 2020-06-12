績效獎金9萬→133萬！都更中心高層「爽領高薪」疑涉弊　柯文哲：人跑了





▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲11日赴議會總質詢，台北市議員徐弘庭爆料，「台北市都市更新推動中心」洪姓副執行長任職4年以來，績效獎金從9萬元變成133萬元，違反中央、北市規定所屬事業單位相關規定。而被問到此事時，柯文哲卻回答，洪姓副執行長「已經跑了！」

徐弘庭11日在市議會質詢時表示，北市都更中心編列預算2億元、員額60人，但是人事費用不含董事長及執行長薪資已高達7400萬元；相比之下，中央的國家住宅及都市更新中心總預算12億元、員額81人，人事費用包括董事長及執行長薪資在內，約計6400萬元，「有沒有覺得怪怪的？」

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者李毓康攝）

徐弘庭調閱都更中心人員薪資所得，發現2016年到職的洪姓副執行長，月薪從8.8萬元，逐年調漲至2018年月薪11萬元，且績效獎金從2016年的9萬元，2017年飆到66.6萬元，2018年增至111萬元，2019年高達133.2萬元。

徐弘庭提到，如果將洪姓副執行長的績效獎金加上年終獎金、專案獎金，2017年領獎金7.7個月，2018年獎金11.5個月，2019年更高達14個月，也就是155.8萬元；然而其他主管跟基層員工的平均獎金，卻只有2.5至3個月，與洪姓副執行長截然不同。

面對徐弘庭質疑弊案，柯文哲卻回應，「可是這個人（洪姓副執行長）已經跑了」、「我覺得是這樣啦！看績效啦！重點不是薪水多…」徐弘庭對此回擊，「如果績效依照常態分布，我問你，那這些員工是怎樣？是死人就對了？績效跟他們一點關係都沒有？」盼柯文哲負起責任，好好把此事調查清楚，「這件事情懲處到哪裡，就表示你態度到哪裡。」

對此，柯文哲允諾會調查，但也會給當事人申訴機會。不過徐弘庭認為，都更中心的監察人就是政風處長，這樣要怎麼查？柯文哲則回應，「我回去一定全部辦」，可指示廉能委員會調查。

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