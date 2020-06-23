行船一輩子最終回歸最愛的大海　台中聯合海葬尊嚴啟帆

▲逝者的家人將骨灰和鮮花灑向大海。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今年第一場聯合海葬23日從梧棲漁港出海，8位逝者在家人和鮮花相伴下回歸大海，其中1位謝姓逝者生前是行船數十年的遠洋漁船大副，人生大部分歲月都在海上度過，如今選擇回到大海懷抱，骨灰由子女灑向海中，子女們感謝市府讓父親走得尊嚴、自在。

▲舉辦海葬前，家屬先在崇德殯儀館進行追思儀式。

聯合海葬先在北區崇德殯儀館進行追思儀式，接著再前往梧棲漁港，搭船出海至港口防波堤外的合法海域，默禱祈福後，拋灑骨灰，將裝在可分解的環保紙袋中的骨灰連同鮮花拋向大海。

其中1名謝姓逝者生前擔任遠洋漁船大副，子女表示，父親行船數十年，大海是父親奮鬥的所在，也是整個家庭的經濟來源，如今子女們都已成年，經濟獨立，父親雖不再出海維生，但對大海有很深的感情，所以才會報名參加海葬，讓父親以自己所嚮往的方式歸去。

另名女逝者的子女說，母親生前就交代要以海葬方式回歸大自然，得知市府舉辦聯合海葬，馬上就幫母親報名，如今完成母親遺願，感覺非常欣慰，尤其海葬沒有太多繁瑣沉重的儀式，反而感覺尊嚴、肅穆， 以後想念母親的時候，就到海邊，遙望大海。

民政局表示，國人殯葬觀念逐漸在改變，越來越能接受海葬儀式，市府從2016年起開辦，每年參加人數越來越多，至今已累計62人，今年另外2場海葬預計在7月7日及8月11日舉辦，目前正值宣導期，費用全免。

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